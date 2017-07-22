РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи вокруг iPhone 12 оказались подозрительно точными

16 октября 2020, 13:41




Утечки и слухи о смартфонах всегда носили признаки скандальности, но не всегда они соответствовали действительности. В последние 10 лет многое изменилось, бизнес, построенный на слухах, стал гораздо масштабнее, чем это было ранее.

На рынке есть компания, которая раньше чаще других становилась жертвой таких ложных слухов. Это была и остается компания Apple. Но оценивая слухи, которые распускались вокруг смартфона iPhone 12, оказалось, что они подозрительно точные. Это не отвечает правилам логики. Эксперты рынка высказали предположение, что Apple специально устраивает утечки, используя их как элемент своей маркетинговой кампании, сообщает издание GSMArena.

Поэтому было решено исследовать вопрос, какие их прошлых слухов о моделях iPhone 12 оказались верными, а какие совершенно не соответствовали действительности.

iphone 12 слухи


Для начала слух о модельном ряде. Начиная с 2017 года, Apple ежегодно анонсировала по три новые модели iPhone. Однако в этом году в мае появились слухи, что Apple выпустит еще и четвертую модель iPhone. Более того, еще в июне 2019 года были названы предполагаемые размеры экрана для трех моделей iPhone: 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма.

Например, следующая сравнительная таблица размеров iPhone различных моделей была составлена еще в июле.

iphone 12 слухи


Первоначально считалось, что только одна или две модели iPhone 12 будут поддерживать сети в верхнем диапазоне частот 5G - mmWave. Месяц назад в список совместимых устройств входила только модель Pro Max. Позднее он пополнился моделью Max. В конце концов оказалось, что все четыре модели iPhone 12 будут поддерживать соединения 5G в обоих частотных диапазонах - нижнем (менее 6 ГГц) и верхнем (mmWave). Однако это правило будет распространяться только на модели, продаваемые в США.

Следующая крупная утечка касалась появления «неизвестного» приспособления на магнитах. Было высказано предположение, что речь идет о магнитном беспроводном зарядном устройстве. Оказалось, что речь идет действительно о недавно анонсированном магнитном зарядном устройстве MagSafe. Но кроме этого Apple анонсировала еще и новую экосистему аксессуаров, объединенных технологией MagSafe на iPhone - от совместимых чехлов для аппаратов до автомобильных аксессуаров от сторонних производителей.



Была упущена только техническая особенность: беспроводная зарядка MagSafe получила существенный прирост в скорости и мощности зарядки. При определенных условиях новые iPhone поддерживают теперь до 15 Вт беспроводной зарядки или до 20 Вт при зарядке по кабелю.

iphone 12 слухи


Дизайн. Этот вопрос всегда интересовал поклонников бренда. Ранние CAD-чертежи будущих iPhone практически на 100% совпали с тем, что было показано при финальном запуске. Рисунки с предварительными эскизами совпали с оригиналами даже по цветовой гамме.

iphone 12 слухи


Ожидалось, что iPhone 12 Pro Max будет иметь новую, модернизированную камеру - лучший набор среди всех моделей линейки. Действительно, так и произошло: при запуске iPhone 12 было объявлено об установке обновленного телеобъектива на iPhone 12 Pro Max. Если в iPhone 11 Pro Max была установлена телекамера с объективом 52 мм (2X), которая стала прототипом для новой модели, то в iPhone 12 Maх Pro появился объектив с поддержкой фокусного расстояния до 65 мм (эквивалент).

Более того, была правильно «предугадана» даже цена всех моделей в линейке iPhone 12.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

Читайте также:

  • Производительность Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro в тестах AnTuTu не впечатляет
  • Флагман OnePlus 8T оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц и быстрой зарядкой на 65 Вт
  • iPhone 12 будут поставляться за пределами США без антенны для mmWave 5G
  • Apple снизила цены на аксессуары, не вошедшие в комплект поставки iPhone 12
  • Зарядки Qi не смогут обеспечить быструю зарядку устройств с поддержкой MagSafe

    • следующая новость
    Слухи: новый ARM/Intel-компьютер MacBook будет анонсирован 17 ноября

    предыдущая новость
    Умная колонка Xiaomi Mi Smart Speaker появится в Европе по ценам ниже конкурентов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями Главные новости за неделю
    Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата Лучший процессорный кулер Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 октября, 2020

    Слухи: новый ARM/Intel-компьютер MacBook будет анонсирован 17 ноября

    Слухи вокруг iPhone 12 оказались подозрительно точными

    Умная колонка Xiaomi Mi Smart Speaker появится в Европе по ценам ниже конкурентов

    Alphacool представила серию трубок AlphaTube HF для водяного охлаждения

    15 октября, 2020

    Сингапур ужесточил требования к использованию домашних роутеров

    be quiet! выпустил процессорный кулер Shadow Rock 3 White 190 Вт

    AMD Project Quantum не умер? - Пять лет спустя AMD получила патент

    ADATA анонсировала твердотельный накопитель IM2P3014 M.2 PCIe Gen3x2 M.2 промышленного класса

    Технологии SMIC по производству N+1 узлов не оставляют Huawei шансов на сохранение лидерства

    Strategy Analytics: Samsung остается мировым лидером по поставкам памяти для смартфонов

    Производительность Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro в тестах AnTuTu не впечатляет

    14 октября, 2020

    Умная колонка HomePod Mini стала первым устройством Apple, поддерживающим технологию Thread

    Лучший селфи-смартфон Asus ZenFone 7 испытали на качество съемки в режиме основной камеры

    Флагман OnePlus 8T оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц и быстрой зарядкой на 65 Вт

    OPPO готовится к выпуску «плавающих» моделей умных телевизоров SMART TV

    iPhone 12 будут поставляться за пределами США без антенны для mmWave 5G

    Apple снизила цены на аксессуары, не вошедшие в комплект поставки iPhone 12

    На конкурсе Nikon Small World Photo Awards 2020 названы победители в категории макрофотографий

    Зарядки Qi не смогут обеспечить быструю зарядку устройств с поддержкой MagSafe

    AMD Ryzen 5 5600 может выйти только в начале 2021 года: известна цена

    ССЫЛКИ