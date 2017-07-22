Утечки и слухи о смартфонах всегда носили признаки скандальности, но не всегда они соответствовали действительности. В последние 10 лет многое изменилось, бизнес, построенный на слухах, стал гораздо масштабнее, чем это было ранее.
На рынке есть компания, которая раньше чаще других становилась жертвой таких ложных слухов. Это была и остается компания Apple. Но оценивая слухи, которые распускались вокруг смартфона iPhone 12, оказалось, что они подозрительно точные. Это не отвечает правилам логики. Эксперты рынка высказали предположение, что Apple специально устраивает утечки, используя их как элемент своей маркетинговой кампании, сообщает издание GSMArena.
Поэтому было решено исследовать вопрос, какие их прошлых слухов о моделях iPhone 12 оказались верными, а какие совершенно не соответствовали действительности.
Для начала слух о модельном ряде. Начиная с 2017 года, Apple ежегодно анонсировала по три новые модели iPhone. Однако в этом году в мае появились слухи, что Apple выпустит еще и четвертую модель iPhone. Более того, еще в июне 2019 года были названы предполагаемые размеры экрана для трех моделей iPhone: 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма.
Например, следующая сравнительная таблица размеров iPhone различных моделей была составлена еще в июле.
Первоначально считалось, что только одна или две модели iPhone 12 будут поддерживать сети в верхнем диапазоне частот 5G - mmWave. Месяц назад в список совместимых устройств входила только модель Pro Max. Позднее он пополнился моделью Max. В конце концов оказалось, что все четыре модели iPhone 12 будут поддерживать соединения 5G в обоих частотных диапазонах - нижнем (менее 6 ГГц) и верхнем (mmWave). Однако это правило будет распространяться только на модели, продаваемые в США.
Следующая крупная утечка касалась появления «неизвестного» приспособления на магнитах. Было высказано предположение, что речь идет о магнитном беспроводном зарядном устройстве. Оказалось, что речь идет действительно о недавно анонсированном магнитном зарядном устройстве MagSafe. Но кроме этого Apple анонсировала еще и новую экосистему аксессуаров, объединенных технологией MagSafe на iPhone - от совместимых чехлов для аппаратов до автомобильных аксессуаров от сторонних производителей.
Была упущена только техническая особенность: беспроводная зарядка MagSafe получила существенный прирост в скорости и мощности зарядки. При определенных условиях новые iPhone поддерживают теперь до 15 Вт беспроводной зарядки или до 20 Вт при зарядке по кабелю.
Дизайн. Этот вопрос всегда интересовал поклонников бренда. Ранние CAD-чертежи будущих iPhone практически на 100% совпали с тем, что было показано при финальном запуске. Рисунки с предварительными эскизами совпали с оригиналами даже по цветовой гамме.
Ожидалось, что iPhone 12 Pro Max будет иметь новую, модернизированную камеру - лучший набор среди всех моделей линейки. Действительно, так и произошло: при запуске iPhone 12 было объявлено об установке обновленного телеобъектива на iPhone 12 Pro Max. Если в iPhone 11 Pro Max была установлена телекамера с объективом 52 мм (2X), которая стала прототипом для новой модели, то в iPhone 12 Maх Pro появился объектив с поддержкой фокусного расстояния до 65 мм (эквивалент).
Более того, была правильно «предугадана» даже цена всех моделей в линейке iPhone 12.
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