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Слухи: новый ARM/Intel-компьютер MacBook будет анонсирован 17 ноября

16 октября 2020, 14:51




Несколько месяцев назад Apple подтвердила, что ведет подготовку к выпуску следующую версию настольного компьютера MacBook, который будет работать на ARM-процессоре ее собственной разработки. Было заявлено, что такие устройства появятся официально уже в этом году.

Поскольку времени до конца года остается не так много, вопросы о сроках выхода компьютера остаются актуальными. Apple до сих пор не подтвердила официальную дату анонса будущего MacBook на базе ARM. В тоже время известный «знаток» планов Apple Джон Проссер заявил, что MacBook на базе Apple Silicon может быть выпущен 17 ноября.

macbook_apple_silicon


Интрига будущего анонса не ограничивается только вопросами совместимости и производительности будущего компьютера. Ранее Apple подтвердила другое, «противоречащее этим планам, условие. Согласно ему, несмотря на выбор для будущего компьютера MacBook чипсета на базе ARM, компания не отказывается от использования процессоров Intel. Это заявление можно рассматривать как вероятность, что компания собирается анонсировать не один, а сразу несколько моделей обновленного компьютера MacBook, целую линейку, причем модели могут оснащаться как ARM-, так и Intel-процессорами.

Очевидно, что если Apple переходит на расширенную по таким правилам линейку настольных компьютеров, то можно предположить, что все модели будут представлены на одном мероприятии в ноябре.

Согласно предыдущим отчетам, ожидается, что технологическая компания из Купертино выпустит MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro на базе нового процессора Apple Silicon. Вскоре после этого, ориентировочно в первом квартале 2021 года, компания представит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook на базе процессора Apple Silicon на базе ARM.



Согласно последним сертификационным документам, которые Apple предоставляла на регистрацию в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), компания готовит к выпуску две модели новых MacBook. Учитывая, что сертификация ECC обычно проводится за несколько недель до запуска, похоже, что компания действительно находится на последнем этапе подготовки к запуску новых MacBook на базе ARM в ноябре.

Предполагается, что новые Apple MacBook на базе Apple Silicon будут отличаться более высокой производительностью и более длительным временем автономной работы по сравнению со своими предшественниками. Ожидается, что они будут дешевле по цене по сравнению с текущими моделями.



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