На прошедшем мероприятии SearchOn компания Google объявила о развитии технологии распознавания изображений Google Lens и реализации ряда новых функций, которые будут полезны для совершения поисковых операций, покупок и образования.
Впервые о развитии Google Lens Google объявила в 2017 году. Эта технология связана с развитием методов обработки разнообразных изображений, в том числе чтения штрихкодов, меток и надписей. Они отображаются на различных объектах и благодаря им, а также применению методов искусственного интеллекта, удается выявлять актуальную информацию обо всем, что изображено на снимках и связано с рядом находящимися объектами, для которых выполняется идентификация. Последующий визуальный анализ на основе нейронной сети помогает конкретизировать данные и собрать сопутствующую информацию, связанную с изученными объектами.
Официально эта технология предустанавливается на смартфоны Google Pixel 2 уже с 2017 года, что помогает компании развивать не только сервис, но и получать новые изображения.
Новые направления развития сервиса направлены сейчас в сторону развития поисковых операций, покупок и образования.
Поисковые запросы
С помощью Google Lens сейчас можно искать то, что можно запечатлеть с помощью обычной камеры смартфона. Google Lens способен распознавать объект, имея в базе собранные эталонные снимки. Еще два года назад таких объектов в базе Google Lens насчитывалось 1 млрд. Сегодня количество таких объектов уже превысило 15 млрд. С их помощью можно идентифицировать растения, животных, достопримечательности и многое другое.
Благодаря технологии, Lens позволяет переводить с более 100 языков мира, например, с испанского на арабский. С его помощью можно даже услышать слова и предложения, произносимые вслух.
https://youtu.be/uwe93Xvy4HU
Образование
В области образования, используя функцию поиска в приложении Google на Android и iOS, уже сейчас можно получать через сервис Lens помощь, например, по выполнению домашнего школьного задания. С помощью пошаговых руководств и видеороликов можно изучать основные концепции в решении задач по математике, химии, биологии и физике.
Новые инструменты AR привносят практическое обучение в условия домашнего или индивидуального образования. Они позволяют, например, подробно изучать различные концепции, , визуализировать внутреннюю работу растительной клетки, получать практические советы по элементам периодической таблицы Менделеева в 3D и пр.
Торговля
Следующая область развития Google Lens связана со стимулирование продаж. Google Lens помогает совершать покупки, когда трудно описать словами то, что человек ищет. Например, с помощью Google Lens можно искать продукт, сделав фотографию или снимок экрана.
Google упрощает теперь поиск новых продуктов при просмотре веб-страниц на телефоне. Если удерживать изображение в приложении Google или Chrome на Android, то Lens найдет точные или похожие объекты и предложит способы их приобретения. Скоро аналогичная функция появится и в приложении Google для iOS.
Lens позволяет также выполнять стилизацию объектов. Благодаря ей, становится возможным искать похожие товары. Это делается через механизм Style Engine, который объединяет крупнейшую в мире базу данных продуктов с миллионами стильных изображений. Предлагаемый объект сопоставляется с образцом и помогает найти товары, отвечающие на запрос, например, «рукава с оборками» или «винтажный Denim».
Еще одно новое направление в развитии Google Lens - это шоурум с дополненной реальностью. Можно зайти в виртуальный магазин и, если хотите, купить новую машину. Зайдя в Google, можно увидеть ее AR-модель прямо перед собой, проверить, как выглядит автомобиль в разных цветах, увеличить масштаб, рассмотреть детали, например, кнопки на приборной панели.
Google экспериментирует с этой функцией в США и работает с ведущими автомобильными брендами, такими как Volvo и Porsche.
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