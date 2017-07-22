РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Lenovo DCG анонсировало готовые решения ThinkAgile для построения инфраструктурных и облачных решений

16 октября 2020, 19:14




Компания Lenovo Data Center Group (DCG) анонсировала выпуск ряда новых решений - ThinkAgile HX, ThinkAgile MX и ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры и запуска облачных сервисов. Они помогут компаниям адаптировать стратегию развития своих гибридных облачных решений и модернизировать инфраструктуру собственных дата-центров. Для этого Lenovo предлагает компаниям уникальные готовые платформы с открытой архитектурой, созданных в партнерстве с Nutanix, Microsoft и Vmware. Они расширяют возможности управления программно-определяемыми системами с помощью Lenovo XClarity.

ThinkAgile HX

ThinkAgile HX


ThinkAgile HX

Программно-аппаратные решения Lenovo ThinkAgile HX HCI предназначены для поддержки рабочих нагрузок виртуальных рабочих столов - самое востребованное в настоящее время предложение на рынке, когда многие компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленный формат работы. Новые решения построены на базе процессоров AMD EPYC, их разработка велась совместно с компаниями Nutanix и AMD.

Платформа Lenovo ThinkAgile HX HCI - это двухсокетная система форм-фактора 1U, которая отличается высокой производительностью и позволяет сократить число обычных устанавливаемых серверов почти на 50%. Существенный рост производительности достигается за счет более плотного размещения вычислительных ядер. Как сообщает Lenovo, решение ThinkAgile HX AMD обладает в 2,3 раза большим количеством ядер, что отвечает требованиям приложений к вычислительной мощности.

Благодаря установке двух графических процессоров на блок и увеличению пропускной способности памяти на 45% обеспечивается существенный рост производительности для процессов виртуализации и консолидации VDI.

Для перехода на мультиоблачные технологии Lenovo предлагает заводскую установку ПО Nutanix. С его помощью повышается плотность рабочих нагрузок, обеспечивается их надежная защита данных и бесперебойность работы в облачных средах.

Решения будут продаваться в виде Appliance или Certified Node.

ThinkAgile MX

ThinkAgile MX

ThinkAgile MX

Новые решения Lenovo ThinkAgile MX Azure Stack HCI Edge и Data Center разработаны Lenovo в сотрудничестве с Microsoft и предназначены для быстрого развертывания гибридной облачной инфраструктуры.

Основой этого решения является программно-аппаратная платформа ThinkAgile MX, которая подготовлена заранее и обладает всеми необходимыми инструментами для быстрого и управляемого развертывания Azure Stack HCI с возможностью дальнейшего масштабирования сервисов Azure и управления ими в рамках всей гиперконвергентной инфраструктуры - от периферийных устройств до центра обработки данных и облака.

Lenovo планирует предлагать сервис поддержки Azure Stack HCI и Azure Stack Hub по модели оплаты на основе потребления за фактически использованные ресурсы.



ThinkAgile VX

ThinkAgile VX

ThinkAgile VX

Решение Lenovo ThinkAgile VX и Vmware позволяет развертывать базы данных SAP HANA с заранее подготовленным набором инструментов. Благодаря им повышается гибкость использования критически важных приложений.

Решение Lenovo ThinkAgile VX HCI состоит из сертифицированных 4S узлов, причем допускается модернизация инфраструктуры в целях получения высокопроизводительных решений для поддержки баз данных и SAP HANA.

В решении Lenovo ThinkAgile VX 4S вдвое увеличен объем памяти для обработки баз данных SAP HANA и реализовано прямое подключение NVMe. Это позволяет сократить время отклика, ускорить обработку данных и получение аналитической информации, а также сократить совокупную стоимость владения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD обеспечит широкую совместимость существующих материнских плат под новые процесоры Zen3
  • Компания NZXT выпустила системную плату N7 Z490 ATX для энтузиастов гейминга
  • MSI представила материнскую плату MAG B460 Torpedo
  • Transcend выпустила модули памяти Transcend DDR4-3200 для требовательных систем
  • Анонс PNY XLR8 Gaming RGB DDR4: геймерские модули памяти с RGB для настольных ПК

    • следующая новость
    Pantum анонсировала МФУ Max M7105 для офисной печати с высоким контролем расхода тонера и уровня шума

    предыдущая новость
    Google Lens научился искать то, «не знаю что»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro всего за 1022р, Office 365 за невероятные 1368р Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата Лучший процессорный кулер Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 октября, 2020

    Samsung и Xiaomi присоединились к шуткам над Apple, которая теперь экономит на «спичках»

    Pantum анонсировала МФУ Max M7105 для офисной печати с высоким контролем расхода тонера и уровня шума

    Lenovo DCG анонсировало готовые решения ThinkAgile для построения инфраструктурных и облачных решений

    Google Lens научился искать то, «не знаю что»

    Слухи: новый ARM-компьютер MacBook будет анонсирован 17 ноября

    Слухи вокруг iPhone 12 оказались подозрительно точными

    Умная колонка Xiaomi Mi Smart Speaker появится в Европе по ценам ниже конкурентов

    Alphacool представила серию трубок AlphaTube HF для водяного охлаждения

    15 октября, 2020

    Сингапур ужесточил требования к использованию домашних роутеров

    be quiet! выпустил процессорный кулер Shadow Rock 3 White 190 Вт

    AMD Project Quantum не умер? - Пять лет спустя AMD получила патент

    ADATA анонсировала твердотельный накопитель IM2P3014 M.2 PCIe Gen3x2 M.2 промышленного класса

    Технологии SMIC по производству N+1 узлов не оставляют Huawei шансов на сохранение лидерства

    Strategy Analytics: Samsung остается мировым лидером по поставкам памяти для смартфонов

    Производительность Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro в тестах AnTuTu не впечатляет

    14 октября, 2020

    Умная колонка HomePod Mini стала первым устройством Apple, поддерживающим технологию Thread

    Лучший селфи-смартфон Asus ZenFone 7 испытали на качество съемки в режиме основной камеры

    Флагман OnePlus 8T оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц и быстрой зарядкой на 65 Вт

    OPPO готовится к выпуску «плавающих» моделей умных телевизоров SMART TV

    iPhone 12 будут поставляться за пределами США без антенны для mmWave 5G

    ССЫЛКИ