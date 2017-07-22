Компания Lenovo Data Center Group (DCG) анонсировала выпуск ряда новых решений - ThinkAgile HX, ThinkAgile MX и ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры и запуска облачных сервисов. Они помогут компаниям адаптировать стратегию развития своих гибридных облачных решений и модернизировать инфраструктуру собственных дата-центров. Для этого Lenovo предлагает компаниям уникальные готовые платформы с открытой архитектурой, созданных в партнерстве с Nutanix, Microsoft и Vmware. Они расширяют возможности управления программно-определяемыми системами с помощью Lenovo XClarity.
ThinkAgile HX
ThinkAgile HX
Программно-аппаратные решения Lenovo ThinkAgile HX HCI предназначены для поддержки рабочих нагрузок виртуальных рабочих столов - самое востребованное в настоящее время предложение на рынке, когда многие компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленный формат работы. Новые решения построены на базе процессоров AMD EPYC, их разработка велась совместно с компаниями Nutanix и AMD.
Платформа Lenovo ThinkAgile HX HCI - это двухсокетная система форм-фактора 1U, которая отличается высокой производительностью и позволяет сократить число обычных устанавливаемых серверов почти на 50%. Существенный рост производительности достигается за счет более плотного размещения вычислительных ядер. Как сообщает Lenovo, решение ThinkAgile HX AMD обладает в 2,3 раза большим количеством ядер, что отвечает требованиям приложений к вычислительной мощности.
Благодаря установке двух графических процессоров на блок и увеличению пропускной способности памяти на 45% обеспечивается существенный рост производительности для процессов виртуализации и консолидации VDI.
Для перехода на мультиоблачные технологии Lenovo предлагает заводскую установку ПО Nutanix. С его помощью повышается плотность рабочих нагрузок, обеспечивается их надежная защита данных и бесперебойность работы в облачных средах.
Решения будут продаваться в виде Appliance или Certified Node.
ThinkAgile MX
ThinkAgile MX
Новые решения Lenovo ThinkAgile MX Azure Stack HCI Edge и Data Center разработаны Lenovo в сотрудничестве с Microsoft и предназначены для быстрого развертывания гибридной облачной инфраструктуры.
Основой этого решения является программно-аппаратная платформа ThinkAgile MX, которая подготовлена заранее и обладает всеми необходимыми инструментами для быстрого и управляемого развертывания Azure Stack HCI с возможностью дальнейшего масштабирования сервисов Azure и управления ими в рамках всей гиперконвергентной инфраструктуры - от периферийных устройств до центра обработки данных и облака.
Lenovo планирует предлагать сервис поддержки Azure Stack HCI и Azure Stack Hub по модели оплаты на основе потребления за фактически использованные ресурсы.
ThinkAgile VX
ThinkAgile VX
Решение Lenovo ThinkAgile VX и Vmware позволяет развертывать базы данных SAP HANA с заранее подготовленным набором инструментов. Благодаря им повышается гибкость использования критически важных приложений.
Решение Lenovo ThinkAgile VX HCI состоит из сертифицированных 4S узлов, причем допускается модернизация инфраструктуры в целях получения высокопроизводительных решений для поддержки баз данных и SAP HANA.
В решении Lenovo ThinkAgile VX 4S вдвое увеличен объем памяти для обработки баз данных SAP HANA и реализовано прямое подключение NVMe. Это позволяет сократить время отклика, ускорить обработку данных и получение аналитической информации, а также сократить совокупную стоимость владения.
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