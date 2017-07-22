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Pantum анонсировала МФУ Max M7105 для офисной печати с высоким контролем расхода тонера и уровня шума

16 октября 2020, 21:04




Китайская компания Pantum, уже 20 лет занимающаяся выпуском оборудования для печати, объявила о появлении на российском рынке МФУ Pantum Max серии M7105. Новая модель обеспечивает высокую мощность печати, максимальное загрузку картриджа и полный контроль над расходами благодаря применению различных технологий оптимизации.

Скорость печати устройства - одна из самых высоких на рынке и достигает 33 стр/мин для стандартных листов A4. Устройство отвечает требованиям организаций с большим объемом ежедневного бумажного документооборота (до 60 000 страниц в месяц).

МФУ Pantum Max M7105


Низкая стоимость печати позволяет добиваться значительной экономии с учетом полного жизненного цикла устройства. Максимальная нагрузка печати может достигать 150 000 стр./месяц, ресурс фотобарабана - до 25 000 стр. Большая емкость барабана обеспечивает печать до 11 000 стр. Прочный металлический каркас гарантирует надежность и длительный срок службы.

МФУ Pantum Max M7105 поддерживает автоматическую двустороннюю печать - необходимое требование для современных офисных устройств печати. Это позволяет удобно выводить на печать многостраничные документы без ручного сопровождения на переворот страниц, что значительно экономит бумагу и затраты времени пользователей.

МФУ серии М7105 поддерживают печать через мобильные приложения AirPrint, Mopria и NFC-соединение. Благодаря беспроводной печати через Wi-Fi и с помощью мобильных устройств в офисе можно выстроить систему поддержки «умной» печати документов для всех основных офисных форматов.

Сканер МФУ поддерживает функцию автоматической подачи документов (ADF), предлагая скорость сканировать до 24 стр./мин (A4) и скорость копирования до 33 копий/мин для страниц формата A4.



Большое внимание разработчик уделил вопросам бесшумной печати. МФУ Pantum Max M7105 способен снизить уровень шума до 48 дБ, обеспечив создание тихой рабочей среды. Согласно российским «Санитарным нормам допустимых уровней шума на рабочих местах», предельно допустимый уровень звука на рабочих местах для трудовой деятельности самой легкой категории напряженности начинается от 50 дБ. Характеристики МФУ Pantum Max M7105 отвечают этим требованиям. Это хорошо видно на сравнении. Например, в режиме ожидания, уровень шума типового принтера составляет обычно около 24 дБ.

МФУ Pantum Max M7105


Поддержка высокоточной печати 1-пиксельных линий дает возможность создавать точные и аккуратные архитектурные чертежи, что делает МФУ серии М7105 удачным выбором для дизайнеров и типографий. Это позволяет вендору рекомендовать применение МФУ серии Max для малых и средних предприятий, а также крупных корпораций, работающих в финансовой, медицинской сферах, промышленности и государственном секторе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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