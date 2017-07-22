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Samsung и Xiaomi присоединились к шуткам над Apple, которая теперь экономит на «спичках»

16 октября 2020, 22:19




Несколько дней назад Apple анонсировала выпуск новой линейки смартфонов iPhone 12. Рассказ о добавлении множества новых функций был увлекательным, но многие поклонники с удивлением встретили заявление Apple об удаление из поставляемой коробки нескольких аксессуаров для смартфона, в частности, зарядного устройства и наушников. Компания Apple объяснила это желанием стать более экологичной, но многие в Интернете встретили это заявление насмешками.

Поток шуток в сети возник именно вокруг заявления Apple, что убрав из коробки с iPhone 12, зарядное устройство и наушники, она поможет тому, чтобы... «не растаяли льды в Антарктиде». Когда поток насмешек достиг массовости, к нему решили присоединиться конкуренты Apple.

Первой отыграла свою шутку компания Samsung, разместив в Facebook пост следующего содержания:

«В комплекте с «Galaxy» есть все необходимое - от таких базовых аксессуаров, как зарядное устройство, до самой лучшей камеры, самой емкой батареи, лучшей производительности, большого объема памяти и даже дисплей с частотой обновления 120 Гц, хотя, конечно, не все согласятся с перечисленным».

шутка samsung


Видно, что Samsung постаралась сохранить нейтральность и не называть Apple в числе тех, над кем решили пошутить. Но Xiaomi пошла дальше, выложив свое видео. Он получилось веселей: «Не волнуйтесь, мы положили в коробку с # Mi10Tpro все, что нужно!».




Конечно, очевидно, что у большинства пользователей уже есть дома зарядные устройства, которые можно применять для питания новых гаджетов. Но есть два момента, которые делают шаг Apple довольно сомнительным.

Один из них заключается в том, что старые зарядные устройства часто не обеспечивают наилучшего качества работы с устройствами нового поколения. Во-вторых, Apple, вероятно, сделала бы гораздо больше для окружающей среды, если перейдет на стандартные разъемы USB-C в своих телефонах взамен собственного разъема Lightning.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

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