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Microsoft Research создает новую концепцию SurfaceFleet для организации совместной работы устройств

18 октября 2020, 22:24




Исследовательское подразделение Microsoft Research представила новую концепцию в организации вычислительных сред, получившую название SurfaceFleet. Над развитием этого направления сейчас активно работают в Microsoft.

В настоящее время, отметили в Microsoft, все используемые инструменты, прикладные задачи, рабочие процессы в значительной степени привязаны к текущему устройству, с которым работает пользователь. Он запускает на исполнение текущие приложения, получает результаты, сам производит определенные манипуляции, представляющие для него интерес в текущий момент времени.

SurfaceFleet applets


Концепция SurfaceFleet - это развитие существующей парадигмы. Речь идет о создании новой системы и инструментария, применяющих методы отказоустойчивого распределенного программирования. С их помощью устройства перестают быть связанными только с одним исполнителем, наделенным только своими частными интересами. Пользователь становится частью большой системы из пользователей, устройств и приложений, которые взаимодействуют между собой в общих интересах.

SurfaceFleet technology


Для реализации новой концепции SurfaceFleet Microsoft применяет облегченные, программные элементы пользовательского интерфейса, известные как апплеты. Они запускаются поверх операционной системы, поверх окон приложений и (концептуально) поверх самого устройства. Эти апплеты поддерживают возникающие соединения между элементами, собирают и синхронизируют данные, которые виртуализуются и объединяются через облако. В результате создается новая устойчивая вычислительная система (среда), объединяющую все взаимосвязанные элементы.



Апплеты нового поколения позволят обмениваться доступными им ресурсами между работающими пользователями. Например, один из них сможет предоставить другому, , доступному через док-станцию, право на осуществление текстового ввода, предоставив ему ресурсы своей клавиатуры. А, например, коллега сможет поделиться ресурсами своей камеры смартфона, чтобы его френды могли видеть ход проводимых переговоров.



Концепция SurfaceFleet позволяет предоставлять другим не только доступные ресурсы, но и формировать обещания. Например, если у пользователя появляется намерение предоставить своим коллегами определенный снимок, то пока снимок не готов, он может предоставить им свое обещание. Оно будет встроено в их рабочие документы, а изображение появится у каждого из них уже поздней, когда обещанный снимок будет реально доступен.

camera feed


Развитие новой концепции SurfaceFleet только начинается... Анонс Microsoft - это демонстрация, что компания возлагает в ее развитие большие надежды.



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