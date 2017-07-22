Через неделю начинаются мировые продажи новых смартфонов iPhone 12. Поэтому многих поклонников Apple интересует сейчас, насколько сильным будет спрос на новые модели. Очевидно, что оценить его можно по статистике предварительных заказов - этот сервис был предоставлен во всех странах, где планируются поставки новых смартфонов.
Оценку статистики опубликовал известный аналитик Мин-Чи Куо из инвестиционной компании TF International Securities. Сегодня утром он опубликовал доклад, в котором дал оценку объему предварительных заказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro - заказ на эти модели был открыт три дня назад.
Напомним, что в эту пятницу, 16 октября, была открыта запись на предварительные заказы моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro (начало продаж - с 23 октября). Предварительные заказы на модели iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max будут открыты с 6 ноября (начало продаж - с 13 ноября).
Ранее Мин-Чи Куо уже отмечал, что согласно предварительным прогнозам Apple, первое место по поставкам среди выпущенных моделей отдавалось модели iPhone 12. Считалось, что на нее придется 40-45% общих складских запасов. Однако реальный результат оказался качественно иным: наибольший интерес у первых покупателей вызвала другая, старшая модель среди доступных к заказу - iPhone 12 Pro. Она заняла в списке предварительных заказов первое место.
В частности, аналитик написал: «iPhone 12 Pro превзошел ожидания, если провести анализ статистики предварительных заказов. Поклонники Apple изначально предпочли выбрать модель более высокого класса среди доступных для заказа. Причины? Отмечается высокий спрос на эту модель на китайском рынке. Большое значение сыграл приближающийся пиковый сезон спроса в США и Европе, который традиционно приходится на IV квартал года».
В то же время он отметил, что «модели IPhone 12 Pro и iPhone 12 очень похожи друг на друга, хотя модель Pro отличается наличием LiDAR, телеобъектива и большим объемом оперативной памяти».
В связи с полученными результатами, Мин-Чи Куо считает, что на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max придется приблизительно по 30-35% от общего объема заказов в этом квартале. Между тем, аналитик снизил свои ожидания в отношении модели iPhone 12 Mini, заявив, что на самую младшую модель придется не более 10-15% объема продаж (по сравнению с ожидавшимися 20-25%). В качестве причины такой оценки Мин-Чи Куо ссылается на слабый спрос на устройства в небольшом форм-факторе на китайском рынке, где уже привыкли пользоваться крупными смартфонами.
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