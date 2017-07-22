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Xiaomi анонсировала технологию беспроводной зарядки с рекордной мощностью 80 Вт

19 октября 2020, 10:38




Компания Xiaomi официально объявила о создании новой, самой быстрой в мире технологии беспроводной зарядки. Она позволяет беспроводным путем производить зарядку устройств с мощностью 80 Вт. По данным разработчика, при таком уровне развития технологии можно зарядить батарею емкостью 4000 мАч всего за 19 минут. Для зарядки такой же батареи до половины ее емкости потребуется около восьми минут.

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Ранее самая быстрая технология беспроводной зарядки, которая также являлась разработкой Xiaomi, была реализована в смартфоне Mi 10 Ultra. Эта модель была выпущена в августе этого года; мощность ее беспроводной зарядки составляет 50 Вт. До этого, в марте 2020 года, Xiaomi продемонстрировала технологию беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Нынешний анонс является третьим по счету в этом году, когда китайская компания демонстрирует высший уровень своих прорывных технологий в области быстрой зарядки устройств.

Если вспомнить предысторию развития технологии беспроводной зарядки, то Xiaomi прошла долгий путь. Впервые китайская компания представила поддержку беспроводной зарядки в смартфоне Mi MIX 2S - эта модель поддерживала беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт. Позднее была выпущена модель Mi MIX 3, где была реализована поддержка беспроводной зарядки мощностью 10 Вт. С выпуском флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 в 2019 году уровень мощности был поднят до 20 Вт.



Недавно сообщалось, что достигнутый уровень в 80 Вт не является для компании предельным. Xiaomi уже работает над технологией быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Ожидается, что эта технология будет официально анонсирована в следующем году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

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