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Флагманские чипсеты Samsung Exynos могут обзавестись графикой AMD уже в 2021 году

19 октября 2020, 11:51




Ходят слухи и об этом уже сообщал ранее THG.ru, что скоро Samsung собирается анонсировать свой новый чипсет Exynos 2100, отличающийся высокой производительностью и энергоэффективностью. Как ожидается, на базе Exynos 2100 в настоящее время ведется разработка новой модели флагманского смартфона Samsung образца 2021 года - модели Galaxy S21. При этом ходят слухи, что внутри компании этот чипсет проходит под номером Exynos 9840.

Ожидается, что с выпуском чипсета Exynos 2100 Samsung сумеет остановить направленные против нее упреки в отношении недостаточно высокой производительности и энергоэффективности ее нынешнего флагманского чипсета Exynos 990. Считается, что у него наблюдаются определенные проблемы, и Samsung непременно следует предложить что-то взамен этой модели.

samsung exynos soc


Но на этом поток слухов из Samsung не заканчивается. Сообщается, что Exynos 2100 - это не единственная новинка среди процессоров Samsung, над которым работает южнокорейский гигант. По слухам, Samsung разрабатывает еще два процессора Exynos. Со слов Twitter-пользователя Ice Universe (@UniverseIce), эти чипсеты будут называться Samsung Exynos 9855 и Exynos 9925.

Ожидается, что на базе чипсета Exynos 9855 будет вестись разработка флагмана Galaxy S22 образца 2022 году. Другой чипсет в текущей разработке Samsung - это Exynos 9925. Он появится только в 2023 году, и будет оснащен еще и поддержкой графики на базе чипа AMD Radeon.

Но ходят и другие слухи. Например, что чипсет Exynos со встроенной графикой AMD может появиться уже в 2021 году. Вполне возможно, что туман неопределенности может быть рассеян только после официального анонса Samsung.



Что известно доподлинно так это то, что Samsung уже перешла на 5-нм техпроцесс. Как ранее сообщила сама компания, на базе этого техпроцесса был выпущен чипсет Exynos 1080. Он оснащен вычислительными ядрами Cortex-A78, энергоэффективными ядрами Cortex-A55 и графической поддержкой на базе ARM Mali-G78. Ожидается, что Exynos 1080 займет на рынке нишу процессоров среднего класса и скоро появится в смартфоне Vivo. Следом за ним он появится в моделях Galaxy A52 и Galaxy A72.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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