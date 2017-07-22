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QSAN выпустил первое в своей линейке all-NVMe решение XCubeFAS XF3126D на базе флэш-массива

19 октября 2020, 13:58




Один из ведущих в мире производителей систем хранения данных компания QSAN Technology Inc. объявила о выпуске первого в своей линейке all-NVMe решения XCubeFAS XF3126D, построенного на базе флэш-массива.

Модель XF3126D all-NVMe представляет собой 3-юнитовый стоечный сервер с 26 посадочными отсеками (26 Bays). Он предназначен для оснащения предприятий современными высокопроизводительными решениями с высокими показателями IOPs. Этот уровень достижим сегодня благодаря применению только NVM флэш-модулей хранения, имеющих задержку менее 1 мс.

XCubeFAS XF3126D


Решение XF3126D построено на базе XEVO - собственной ОС от QSAN. Она играет роль системы управления и контроля за работой SSD-накопителей.

Предоставленное архитектурное решение относится к типу Active-Active dual controller. Оно предусматривает применение двух спаренных контроллеров, работающих синхронно и обеспечивающих высокую скорость обработки, а также повышенную надежность в работе. Все основные компоненты дублируются с возможностью горячей замены.



Аппаратная начинка решения выстроена на базе 64-битного 6-ядерного процессора Intel Xeon, оснащенного 16 Гбайт памяти DDR4 RDIMM (максимально 384 Гбайт). Система поддерживает различные носители, в том числе 25GbE iSCSI и 32Gb FC, предоставляя суммарно до 20 портов ввода-вывода на систему. Благодаря этому, обеспечивается максимальная эффективность, ультравысокие показатели IOPS и сверхбыстрый отклик.

Результаты тестовых испытаний:
- 450K операций ввода/вывода при случайной выборке (Random Write IOPs) при задержке не более 500 мкс
- 220K операций ввода/вывода при случайной выборке (Random Write IOPs) при задержке не более 300 мкс.

Решения подобного уровня выбирают для поддержки самых требовательных бизнес приложений, таких как базы данных, особенно СУБД реального времени, работа с медиа-контентом, искусственный интеллект, интернет вещей, виртуализация и приложения в режиме реального времени.

«QSAN делает доступными самые современные all flash технологии хранения данных для компаний любого масштаба. XF3126D обеспечивает супернизкие задержки и высокие показатели IOPS как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, - отметил Фил Тай (Phil Tai), директор по продуктам QSAN, - Заказчики могут более комфортно планировать свой бюджет, пользуясь всеми преимуществами использования высокопроизводительного all-NVMe flash массива. Тем более, что QSAN - едва ли не единственный вендор массивов подобного класса, который позволяет использовать SSD сторонних производителей» .

XCubeFAS XF3126D
XCubeFAS XF3126D




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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