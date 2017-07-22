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Plextor выпустила обновленную линейку M8V Plus твердотельных накопителей SATA

19 октября 2020, 15:05




Международная компания Plextor, мировой лидер в сфере производства высококачественных твердотельных накопителей и иных цифровых устройств для хранения данных, ориентированных на профессионалов, корпоративных клиентов и рядовых пользователей, представила новую линейку стандартных твердотельных накопителей SATA M8V Plus в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2-2280.

Новая серия M8V Plus относится к числу инкрементного обновления для исходной серии SSD-накопителей M8V, выпущенной в 2018 году. Новым в выпущенной линейке является применение 96-слойной флэш-памяти TLC NAND производства компании KIOXIA. Эти элементы хранения применяются взамен 64-слойных чипов Toshiba, которые устанавливались на моделях прежней линейки.

Plextor M8V Plus


Серия M8V Plus поставляется в следующих вариантах емкости: на 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Для сравнения, оригинальная серия M8V выпускалась в вариантах емкости от 128 до 512 Гбайт.

«Мозгами» новых накопителей служит контроллер Silicon Motion SM2258. После обновления он поддерживает теперь инновационную технологию Plextor Plex Compress. Эта функция применяется во время простоя контроллера, выполняя сжатие файлов, к которым не было обращений более 30 дней. Благодаря этому пассивному методу, повышается фактическая емкость накопителя.



В новой серии применяется также обновленная функция Plex Turbo. По сути она представляет собой SLC-кеш переменного размера; в новой версии ее размер был увеличен.

С точки зрения производительности, новые модели имеют прежние формальные характеристики: до 560 Мбайт/с при последовательном чтении, до 520 Мбайт/с для последовательной записи, до 90 000 операций ввода-вывода в секунду при произвольном 4K-доступе для моделей 256 и 512 Гбайт и до 88 000 операций ввода-вывода в секунду при произвольном доступе для варианта 1 Тбайт.

Plextor M8V Plus


Оценивая надежность твердотельных накопителей, вендор указывает следующие значения выносливости по операциям записи: для модели 256 Гбайт - 140 TBW (TBW или Total Bytes Written); для 512 Гбайт - 280 Тбайт; для 1 Тбайт - 560 TBW.

На все три vjltkb предоставляется 3-летняя гарантия. Цену компания не раскрыла.



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