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Россия вошла в тройку стран c самыми преданными поклонниками iPhone 12 Pro

19 октября 2020, 17:04




Россия вошла в тройку стран с самыми преданными поклонниками iPhone 12 Pro. Это стало известно благодаря появлению результатов расчета так называемого «Индекса iPhone». Он рассчитывается по той же методике, что и «Индекс Биг Мака».

Возможность осуществить расчет появилась 14 октября, когда Apple представила новую серию смартфонов iPhone 12. Помимо технических подробностей о новых моделях, Apple раскрыла информацию также о ценах на новые устройства.

Не нужно быть поклонником Apple, чтобы понять, что приобретение любой модели окажется дорогим удовольствием. Однако насколько эта сумма велика, знает не каждый.

Согласно индексу iPhone 2020, который традиционно рассчитывает компания Picodi.com, победу в неофициальной категории «самых преданных поклонников Apple iPhone 12» одержали три страны - Индия (1 место), Мексика (2 место) и Россия (3 место). Именно в этих странах надо больше всего работать, чтобы приобрести популярный гаджет.

Например, среднестатистический житель Малайзии, занявшей 8 место в этом списке, со средней зарплатой в 3 532,80 ринггитов должен будет проработать 29,1 дня, не тратя денег на еду и дорогу, чтобы позволить себе купить iPhone 12 Pro за 4899 ринггитов. В то же время, жители Малайзии теперь смогут работать на один день меньше по сравнению с прошлогодним индексом iPhone.

Россия вошла в тройку Top 3 стран c самыми преданными поклонниками iPhone 12 Pro

Вот сколько дней вам нужно работать, чтобы иметь возможность позволить себе iPhone 12 Pro


Эти статистические данные рассчитываются путем сравнения цены iPhone 12 Pro (128 Гбайт) со средней заработной платой в отдельных странах. График позволяет оценить, сколько рабочих дней гражданин той или иной страны должен отработать, чтобы купить последнюю модель Apple iPhone.



В наилучшем положении оказались жители Швейцарии. Они смогут работать без еды с понедельника до середины пятницы, чтобы за оставшееся рабочее время в пятницу не только купить гаджет, но перехватить немного съестного.

Жителям США, Австралии, Люксембурга и Дании повезло меньше. Им не удастся уложиться в пятидневную рабочую неделю и придется работать на выходных. Зато они смогут купить себе новый iPhone 12 Pro в течение одной рабочей недели.

Жители большинства развитых стран мира смогу заработать «на Айфон» в течение двух недель. Как ни странно, в этот срок не уложились жители Англии. Им придется идти на переработку, чтобы заветный «Айфон» появился в течение двух недель.

А в России?

А в России придется «пахать» полтора месяца, точнее 47,5 рабочих дней ... Поэтому в России - самые преданные поклонники iPhone! В других странах, кроме Индии и Мексики, столько «не пашут».



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