РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ASUS анонсировал первый игровой трансформер VivoBook Flip 14 с дискретной графикой Intel DG1

19 октября 2020, 20:21




Компания ASUS анонсировала выпуск специальной версии ноутбука-трансформера 2020 VivoBook Flip 14, который станет «первым примером применения новой архитектуры дискретной графики Intel». Согласно ожиданиям, поставленная задача будет решена за счет установки дискретного графического процессора Iris Xe DG1, построенного на базе новой архитектуры Xe LP.

Архитектура Intel Xe GPU - это магистральное для Intel направление развития концепции масштабируемых архитектур. Она должна лечь в основу различных продуктов Intel, относящихся к разным сегментам рынка - от персональных устройств начального уровня до высокопроизводительных серверных систем класса HPC. Intel планирует предложить три микроархитектуры, производные от Xe. К начальному уровню в этом наборе будет относиться архитектура дискретной графики начального уровня - Intel Xe LP (Integrated + Entry).

asus_vivobook_flip_14_tp470ez


По всей видимости, Intel собирается внедрить новые процессоры Iris Xe dGPU совместно с мобильными процессорами Tiger Lake 11-го поколения. На их базе Intel планирует выстроить мощное ультрапортативное решение с поддержкой богатой графики и мобильных игр.



Это решение способно завоевать часть рынка дискретной графики dGPU начального уровня, который сейчас делят между собой NVIDIA и AMD. Intel разрабатывает собственную технологию iGPU + dGPU со своим мультиадаптером Multi-Adapter, который будет эффективно использовать явно асимметричный вклад в вычислительный процесс мульти-GPU для повышения производительности в играх.

Модель VivoBook Flip 14 TP470EZ оснащена 14-дюймовым дисплеем Full HD (1920x1080 пикселей). Создание решения в виде комбинации из модулей iGPU и dGPU «Tiger Lake» Xe LP способно стать прорывом в поддержке Full HD для высокобюджетных (класса AAA) и киберспортивных игр.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Слухи: новый ARM-компьютер MacBook будет анонсирован 17 ноября
  • При изготовлении ноутбуков Pavilion HP активно применяет технологии вторичной переработки
  • Dell Technologies представила бизнес-ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой 5G в Европе
  • Анонс ноутбука Huawei MateBook X: мощная начинка в тонком и легком корпусе
  • Microsoft создает бюджетный 12,5-дюймовый ноутбук Surface Sparti для студентов

    • предыдущая новость
    Россия вошла в тройку стран c самыми преданными поклонниками iPhone 12 Pro

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 октября, 2020

    ASUS анонсировал первый игровой трансформер VivoBook Flip 14 с дискретной графикой Intel DG1

    Россия вошла в тройку стран c самыми преданными поклонниками iPhone 12 Pro

    Plextor выпустила обновленную линейку M8V Plus твердотельных накопителей SATA

    QSAN выпустил первое в своей линейке all-NVMe решение XCubeFAS XF3126D на базе флэш-массива

    Флагманские чипсеты Samsung Exynos могут обзавестись графикой AMD уже в 2021 году

    Xiaomi анонсировала технологию беспроводной зарядки с рекордной мощностью 80 Вт

    Рынок отдал предпочтение более дорогой модели Apple iPhone 12 Pro

    18 октября, 2020

    Microsoft Research создает новую концепцию SurfaceFleet для организации совместной работы устройств

    16 октября, 2020

    Samsung и Xiaomi присоединились к шуткам над Apple, которая теперь экономит на «спичках»

    Pantum анонсировала МФУ Max M7105 для офисной печати с высоким контролем расхода тонера и уровня шума

    Lenovo DCG анонсировало готовые решения ThinkAgile для построения инфраструктурных и облачных решений

    Google Lens научился искать то, «не знаю что»

    Слухи: новый ARM-компьютер MacBook будет анонсирован 17 ноября

    Слухи вокруг iPhone 12 оказались подозрительно точными

    Умная колонка Xiaomi Mi Smart Speaker появится в Европе по ценам ниже конкурентов

    Alphacool представила серию трубок AlphaTube HF для водяного охлаждения

    15 октября, 2020

    Сингапур ужесточил требования к использованию домашних роутеров

    be quiet! выпустил процессорный кулер Shadow Rock 3 White 190 Вт

    AMD Project Quantum не умер? - Пять лет спустя AMD получила патент

    ADATA анонсировала твердотельный накопитель IM2P3014 M.2 PCIe Gen3x2 M.2 промышленного класса

    ССЫЛКИ