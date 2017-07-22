Компания ASUS анонсировала выпуск специальной версии ноутбука-трансформера 2020 VivoBook Flip 14, который станет «первым примером применения новой архитектуры дискретной графики Intel». Согласно ожиданиям, поставленная задача будет решена за счет установки дискретного графического процессора Iris Xe DG1, построенного на базе новой архитектуры Xe LP.
Архитектура Intel Xe GPU - это магистральное для Intel направление развития концепции масштабируемых архитектур. Она должна лечь в основу различных продуктов Intel, относящихся к разным сегментам рынка - от персональных устройств начального уровня до высокопроизводительных серверных систем класса HPC. Intel планирует предложить три микроархитектуры, производные от Xe. К начальному уровню в этом наборе будет относиться архитектура дискретной графики начального уровня - Intel Xe LP (Integrated + Entry).
По всей видимости, Intel собирается внедрить новые процессоры Iris Xe dGPU совместно с мобильными процессорами Tiger Lake 11-го поколения. На их базе Intel планирует выстроить мощное ультрапортативное решение с поддержкой богатой графики и мобильных игр.
Это решение способно завоевать часть рынка дискретной графики dGPU начального уровня, который сейчас делят между собой NVIDIA и AMD. Intel разрабатывает собственную технологию iGPU + dGPU со своим мультиадаптером Multi-Adapter, который будет эффективно использовать явно асимметричный вклад в вычислительный процесс мульти-GPU для повышения производительности в играх.
Модель VivoBook Flip 14 TP470EZ оснащена 14-дюймовым дисплеем Full HD (1920x1080 пикселей). Создание решения в виде комбинации из модулей iGPU и dGPU «Tiger Lake» Xe LP способно стать прорывом в поддержке Full HD для высокобюджетных (класса AAA) и киберспортивных игр.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".