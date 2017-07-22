На прошедшей неделе многие производители видеокарт, как сговорившись, решили обновить свои продуктовые линейки. Информации было так много, что в ней можно было потеряться. Поэтому специализированное онлайн-издание по видеокартам VideoCardz подготовило подборку наиболее интересных новинок. THG.ru доносит эту информацию до своих читателей.
Видеокарты Inno3D GeForce серии RTX 3070
Эксперты VideoCardz, первым делом, выделили самые производительные видеокарты на платформе RTX 3070, выпущенные компанией Inno3D. Это две модели RTX 3070 из серии iChill. Обе карты похожи друг на друга с точки зрения дизайна печатной платы, имеют одинаковую тактовую частоту графического процессора, равную 1785 МГц.
Между картами iChill X3 и iChill X4 есть лишь небольшое (визуальное) отличие. Оно касается установки сбоку у модели iChill X4 дополнительного (четвертого) вентилятора. В остальном эти карты практически идентичны: двойной 8-контактный разъем питания, 3-слотовый дизайн и длина 30 см.
Эксперты VideoCardz отмечают, что Inno3D была одним из немногих производителей видеокарт, который подтвердил заявленную тепловую мощность (TDP) для своих карт - 240 Вт. Это на 20 Вт выше референсных, спецификаций NVIDIA.
Inno3D RTX 3070 iChill X3 (слева) против iChill X4 (справа)
Видеокарты EVGA GeForce RTX 3070
Технические характеристики видеокарт серии RTX 3070 EVGA до сих пор неизвестны. В то же время эксперты VideoCardz сообщили, что в их распоряжении уже появились фотографии четырех SKU, которые производитель собирается выпустить в ближайшее время. Они будут представлены моделями FTW3 Ultra, XC3 Ultra, XC3 и XC3 Black, что было сделано по аналогии с тем, как был организован в EVGA выпуск видеокарт серий RTX 3090 и 3080.
Все будущие видеокарты будут оснащены двумя 8-контактными разъемами питания, а их системы охлаждения будут предусматривать установку трех вентиляторов.
Модель FTW3 будет иметь трехслотовую ширину для установки, в то время как у моделей XC3 ширина установки ограничится двумя слотами.
Среди различий между моделями серий XC3 называют отсутствие у модели Black задней излучающей панели, а видеокарты Ultra будут отличаться от «оригинальной» модели XC3 более высокой тактовой частотой.
Видеокарты Gainward GeForce RTX 3070
Gainward раскрыла на этой неделе полную информацию о своих видеокартах серии Phoenix. В линейке насчитывается два SKU: Phoenix и Phoenix GS (что означает Golden Sample). Модель GS имеет тактовую частоту разгона 1770 МГц со значением TGP (Total Graphics Power), равным 240 Вт.
Обе карты имеют 2,7-слотовую ширину для установки (встречающуюся довольно редко), три вентилятора и два 8-контактных разъема питания. Для видеовывода на картах серии Phoenix доступна стандартная конфигурация разъемов, представленная в виде одного HDMI 2.1 и трех DisplayPort 1.4a.
Интересно отметить то, что в моделях серии Gainward RTX 3070 применяется совершенно иной дизайн задней панели, чем у видеокарт серии RTX 3090/3080. В отличие от видеокарт, построенных на базе GA102, задняя панель модели GA104 имеет черный цвет. Это выглядит однозначно лучше, чем коричневая версия.
Видеокарты Colorful GeForce RTX 3070
Colorful недавно анонсировал три различных варианта дизайна видеокарты на базе графического процессора GA104. В отличие от прежних серий RTX 3080/3090 для новой серии RTX 3070 пока не предполагается (по крайней мере, на данный момент) выпуск линейки видеокарт серии Vulcan X. Вместо этого предлагаются три варианта: Battle Axe, Advanced и Ultra.
Видеокарта Colorful iGame Ultra серии RTX 3070 OC представляет собой модель с уже фабрично настроенным режимом разгона. Производитель пока не сообщил деталей о выборе частот, до которых эта модель может разгоняться. С точки зрения конструкции она выделяется наличием трех вентиляторов, имеет длину 31 см и вес 1,2 кг.
Видеокарта iGame Advanced отличается еще большей длиной (31,5 см). По весу она тяжелее модели Ultra на 200 г. Это модель относится к категории высшего уровня (до тех пор, пока Colorful не выпустит модель Vulcan X).
Модель BattleAx относится к сегменту начального уровня в линейке Colorful. Этим картам не хватает аппаратной поддержки функций RGB, у них отсутствуют выразительные кожухи для вентиляторов, а также нет физических кнопок, позволяющих одним нажатием выполнить определенную функцию (очень распространенная функция для карт Colorful, даже в сегменте начального уровня).
Модели видеокарт Colorful серии RTX 3070 - Ultra, Advanced и Battle.
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070
Совсем недавно Gigabyte обновил веб-страницу своей видеокарты RTX 3070 AORUS Master. Ее технические характеристики до сих пор не разглашаются, но зато теперь появились несколько изображений видеокарты.
Эта модель отличается необычной конфигурацией того, как у нее организован вывод на дисплей. Карта предоставляет три разъема DisplayPort 1.4 и три разъема HDMI 2.1. Ходят слухи, что не на всех разъемах карты Gigabyte RTX 3080 Aorus Master будет поддерживаться совместимость с HDMI 2.1. Второй слух - в BIOS будут указаны более низкие, чем ожидалось, ограничения на доступную мощность. В то же время ожидается, что Gigabyte собирается выпустить новый BIOS для этой видеокарты.
Видеокарты MSI GeForce RTX 3070
MSI уже анонсировала свои новые видеокарты серии RTX 3070, на подходе ожидаются новые SKU (согласно спискам EEC, просочившимся в сеть).
За прошедшую неделю MSI обновила спецификацию только для одной своей модели - GAMING TRIO (не X-серии, т.е. для моделей, не допускающих кратковременного выхода за граничные пределы). По данным MSI, эта карта будет работать на тактовой частоте 1770 МГц.
На текущий момент, видеокарта MSI RTX 3070 Gaming Trio относится к числу лучших моделей серии RTX 3070. Карта имеет длину 32,3 см и занимает трехслотовую ширину для установки. Вес карты 1,4 кг; она даже будет поставляться с кронштейном для поддержки графического процессора (очень необычный для карты MSI аксессуар).
Видеокарты ASUS GeForce RTX 3070
ASUS лишь незначительно обновила видеокарты серии ASUS RTX 3070. По сути, ASUS подтвердила характеристики своих моделей, которые она продает в соответствии с моделью non OC (т.е. non-overclocked - в стандартном режиме настройки, без заводского оверклокинга).
На текущий момент эксперты VideoCardz подтвердили, что заявленные ими характеристики для видеокарт серии ROG STRIX, TUF и DUAL относятся к режиму их разгона до тактовой частоты 1755 МГц.
Отмечается, что указанная в таблице тактовая частота отличается от того, что получает покупатель соответствующей видеокарты ASUS. Чтобы перейти на более высокую частоту, потребуется загрузить программу ASUS GPU Tweak. Она автоматически подменит частоту, выдаваемую после запуска.
Эксперты VideoCardz обратились к ASUS с просьбой подтвердить заявленные ими параметры, однако ASUS так и не ответила на спецификации при разгоне выпускаемых ею видеокарт (OC модель).
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