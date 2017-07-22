РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Inno3D, EVGA, Gainward, Colorful, Gigabyte, MSI, ASUS: вендоры соревнуются на лучшую видеокарту на базе NVIDIA GeForce RTX 3070

20 октября 2020, 08:59




На прошедшей неделе многие производители видеокарт, как сговорившись, решили обновить свои продуктовые линейки. Информации было так много, что в ней можно было потеряться. Поэтому специализированное онлайн-издание по видеокартам VideoCardz подготовило подборку наиболее интересных новинок. THG.ru доносит эту информацию до своих читателей.

Видеокарты Inno3D GeForce серии RTX 3070

Эксперты VideoCardz, первым делом, выделили самые производительные видеокарты на платформе RTX 3070, выпущенные компанией Inno3D. Это две модели RTX 3070 из серии iChill. Обе карты похожи друг на друга с точки зрения дизайна печатной платы, имеют одинаковую тактовую частоту графического процессора, равную 1785 МГц.

Между картами iChill X3 и iChill X4 есть лишь небольшое (визуальное) отличие. Оно касается установки сбоку у модели iChill X4 дополнительного (четвертого) вентилятора. В остальном эти карты практически идентичны: двойной 8-контактный разъем питания, 3-слотовый дизайн и длина 30 см.

Эксперты VideoCardz отмечают, что Inno3D была одним из немногих производителей видеокарт, который подтвердил заявленную тепловую мощность (TDP) для своих карт - 240 Вт. Это на 20 Вт выше референсных, спецификаций NVIDIA.

inno3d_geforce_rtx_3070_ichill_x4

Inno3D RTX 3070 iChill X3 (слева) против iChill X4 (справа)

inno3d_0


Видеокарты EVGA GeForce RTX 3070

Технические характеристики видеокарт серии RTX 3070 EVGA до сих пор неизвестны. В то же время эксперты VideoCardz сообщили, что в их распоряжении уже появились фотографии четырех SKU, которые производитель собирается выпустить в ближайшее время. Они будут представлены моделями FTW3 Ultra, XC3 Ultra, XC3 и XC3 Black, что было сделано по аналогии с тем, как был организован в EVGA выпуск видеокарт серий RTX 3090 и 3080.

Все будущие видеокарты будут оснащены двумя 8-контактными разъемами питания, а их системы охлаждения будут предусматривать установку трех вентиляторов.

Модель FTW3 будет иметь трехслотовую ширину для установки, в то время как у моделей XC3 ширина установки ограничится двумя слотами.

Среди различий между моделями серий XC3 называют отсутствие у модели Black задней излучающей панели, а видеокарты Ultra будут отличаться от «оригинальной» модели XC3 более высокой тактовой частотой.





Видеокарты Gainward GeForce RTX 3070

Gainward раскрыла на этой неделе полную информацию о своих видеокартах серии Phoenix. В линейке насчитывается два SKU: Phoenix и Phoenix GS (что означает Golden Sample). Модель GS имеет тактовую частоту разгона 1770 МГц со значением TGP (Total Graphics Power), равным 240 Вт.

Обе карты имеют 2,7-слотовую ширину для установки (встречающуюся довольно редко), три вентилятора и два 8-контактных разъема питания. Для видеовывода на картах серии Phoenix доступна стандартная конфигурация разъемов, представленная в виде одного HDMI 2.1 и трех DisplayPort 1.4a.

Интересно отметить то, что в моделях серии Gainward RTX 3070 применяется совершенно иной дизайн задней панели, чем у видеокарт серии RTX 3090/3080. В отличие от видеокарт, построенных на базе GA102, задняя панель модели GA104 имеет черный цвет. Это выглядит однозначно лучше, чем коричневая версия.





Видеокарты Colorful GeForce RTX 3070

Colorful недавно анонсировал три различных варианта дизайна видеокарты на базе графического процессора GA104. В отличие от прежних серий RTX 3080/3090 для новой серии RTX 3070 пока не предполагается (по крайней мере, на данный момент) выпуск линейки видеокарт серии Vulcan X. Вместо этого предлагаются три варианта: Battle Axe, Advanced и Ultra.



Видеокарта Colorful iGame Ultra серии RTX 3070 OC представляет собой модель с уже фабрично настроенным режимом разгона. Производитель пока не сообщил деталей о выборе частот, до которых эта модель может разгоняться. С точки зрения конструкции она выделяется наличием трех вентиляторов, имеет длину 31 см и вес 1,2 кг.

Видеокарта iGame Advanced отличается еще большей длиной (31,5 см). По весу она тяжелее модели Ultra на 200 г. Это модель относится к категории высшего уровня (до тех пор, пока Colorful не выпустит модель Vulcan X).

Модель BattleAx относится к сегменту начального уровня в линейке Colorful. Этим картам не хватает аппаратной поддержки функций RGB, у них отсутствуют выразительные кожухи для вентиляторов, а также нет физических кнопок, позволяющих одним нажатием выполнить определенную функцию (очень распространенная функция для карт Colorful, даже в сегменте начального уровня).

Модели видеокарт Colorful серии RTX 3070 - Ultra, Advanced и Battle.






Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070

Совсем недавно Gigabyte обновил веб-страницу своей видеокарты RTX 3070 AORUS Master. Ее технические характеристики до сих пор не разглашаются, но зато теперь появились несколько изображений видеокарты.

Эта модель отличается необычной конфигурацией того, как у нее организован вывод на дисплей. Карта предоставляет три разъема DisplayPort 1.4 и три разъема HDMI 2.1. Ходят слухи, что не на всех разъемах карты Gigabyte RTX 3080 Aorus Master будет поддерживаться совместимость с HDMI 2.1. Второй слух - в BIOS будут указаны более низкие, чем ожидалось, ограничения на доступную мощность. В то же время ожидается, что Gigabyte собирается выпустить новый BIOS для этой видеокарты.





Видеокарты MSI GeForce RTX 3070

MSI уже анонсировала свои новые видеокарты серии RTX 3070, на подходе ожидаются новые SKU (согласно спискам EEC, просочившимся в сеть).

За прошедшую неделю MSI обновила спецификацию только для одной своей модели - GAMING TRIO (не X-серии, т.е. для моделей, не допускающих кратковременного выхода за граничные пределы). По данным MSI, эта карта будет работать на тактовой частоте 1770 МГц.

На текущий момент, видеокарта MSI RTX 3070 Gaming Trio относится к числу лучших моделей серии RTX 3070. Карта имеет длину 32,3 см и занимает трехслотовую ширину для установки. Вес карты 1,4 кг; она даже будет поставляться с кронштейном для поддержки графического процессора (очень необычный для карты MSI аксессуар).





Видеокарты ASUS GeForce RTX 3070

ASUS лишь незначительно обновила видеокарты серии ASUS RTX 3070. По сути, ASUS подтвердила характеристики своих моделей, которые она продает в соответствии с моделью non OC (т.е. non-overclocked - в стандартном режиме настройки, без заводского оверклокинга).

На текущий момент эксперты VideoCardz подтвердили, что заявленные ими характеристики для видеокарт серии ROG STRIX, TUF и DUAL относятся к режиму их разгона до тактовой частоты 1755 МГц.

Отмечается, что указанная в таблице тактовая частота отличается от того, что получает покупатель соответствующей видеокарты ASUS. Чтобы перейти на более высокую частоту, потребуется загрузить программу ASUS GPU Tweak. Она автоматически подменит частоту, выдаваемую после запуска.

Эксперты VideoCardz обратились к ASUS с просьбой подтвердить заявленные ими параметры, однако ASUS так и не ответила на спецификации при разгоне выпускаемых ею видеокарт (OC модель).






Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Рынок ждет от AMD новых анонсов по RDNA 2 на архитектуре Zen 3
  • Видеокарта AMD Radeon RX 6000 обеспечивает 4K-гейминг на 60-90 FPS
  • Leadtek выпустила видеокарту WinFast Hurricane на базе RTX 3090
  • NVIDIA отложила продажи RTX 3070 до 29 октября, видимо, из-за страха перед спекулянтами
  • Gigabyte объявила о выпуске видеокарт линейки RTX 3070 - GAMING OC и EAGLE OC

    • следующая новость
    При сборке Google Pixel 5 напортачили: в корпусе смартфона встречается широкая дыра

    предыдущая новость
    ASUS анонсировал первый игровой трансформер VivoBook Flip 14 с дискретной графикой Intel DG1

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучшая материнская плата Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 октября, 2020

    Intel продает свой бизнес производства флеш-памяти NAND компании SK Hynix за 9 млрд долларов

    При сборке Google Pixel 5 напортачили: в корпусе смартфона встречается широкая дыра

    Inno3D, EVGA, Gainward, Colorful, Gigabyte, MSI, ASUS: вендоры соревнуются на лучшую видеокарту на базе NVIDIA GeForce RTX 3070

    19 октября, 2020

    ASUS анонсировал первый игровой трансформер VivoBook Flip 14 с дискретной графикой Intel DG1

    Россия вошла в тройку стран c самыми преданными поклонниками iPhone 12 Pro

    Plextor выпустила обновленную линейку M8V Plus твердотельных накопителей SATA

    QSAN выпустил первое в своей линейке all-NVMe решение XCubeFAS XF3126D на базе флэш-массива

    Флагманские чипсеты Samsung Exynos могут обзавестись графикой AMD уже в 2021 году

    Xiaomi анонсировала технологию беспроводной зарядки с рекордной мощностью 80 Вт

    Рынок отдал предпочтение более дорогой модели Apple iPhone 12 Pro

    18 октября, 2020

    Microsoft Research создает новую концепцию SurfaceFleet для организации совместной работы устройств

    16 октября, 2020

    Samsung и Xiaomi присоединились к шуткам над Apple, которая теперь экономит на «спичках»

    Pantum анонсировала МФУ Max M7105 для офисной печати с высоким контролем расхода тонера и уровня шума

    Lenovo DCG анонсировало готовые решения ThinkAgile для построения инфраструктурных и облачных решений

    Google Lens научился искать то, «не знаю что»

    Слухи: новый ARM-компьютер MacBook будет анонсирован 17 ноября

    Слухи вокруг iPhone 12 оказались подозрительно точными

    Умная колонка Xiaomi Mi Smart Speaker появится в Европе по ценам ниже конкурентов

    Alphacool представила серию трубок AlphaTube HF для водяного охлаждения

    15 октября, 2020

    Сингапур ужесточил требования к использованию домашних роутеров

    ССЫЛКИ