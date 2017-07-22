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При сборке Google Pixel 5 напортачили: в корпусе смартфона встречается широкая дыра

20 октября 2020, 12:39




В сети нарастает волна сообщений о проблеме, с которой столкнулись некоторые покупатели новых смартфонов Google Pixel 5. Получив коробки с новым гаджетом и открыв их, они обнаружили, что между дисплеем и рамкой некоторых смартфонов встречается довольно внушительный зазор. Это естественно вызывает у них опасения по поводу степени водонепроницаемости нового продукта, которую производитель обозначил как «полное соответствие требованиям IP68».

Впервые о проблеме сообщило издание Android Police, когда к покупателям первой волны стали поступать новые гаджеты.

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Проблема, похоже, затрагивает небольшое количество устройств. Однако отмечается, что их число неуклонно растет. Сообщения поступают как с форумов Google Pixel, так и с XDA-Developers.

Зазоры заметны в разных местах смартфона и группируются вокруг шва между дисплеем и рамкой. Большинство сообщают о щели, которая наблюдается возле фронтальной камеры. Другие обнаружили зазор возле лотка для SIM-карты или вдоль верхней части телефона.

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Большинство устройств, о которых сообщается как о проблемных, - это модели Just Black, хотя проблема коснулась также моделей Sorta Sage.

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Самое интригующее в сообщениях - о проблеме зазора сообщают сразу, достав гаджет из коробки. Обычно подобного рода проблемы иногда обнаруживаются через некоторое время после покупки. Но здесь речь идет явно о заводском браке, нарушении технологии или условий сборки, а также возможной ошибки при проектировании конструкции телефона.



Можно предположить, что процесс крепления дисплея к раме Pixel 5 был выполнен с неправильным усилием, использовался недостаточный объем клея или клей был плохого качества.

В любом случае, рынок ждет заявления Google, которая должна прокомментировать сообщения о дефекте.



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