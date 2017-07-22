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Intel продает свой бизнес производства флеш-памяти NAND компании SK Hynix за 9 млрд долларов

20 октября 2020, 13:29




Intel объявил о сделке по продаже своего бизнеса по производству флэш-памяти NAND южнокорейской компании SK Hynix за 9 млрд долларов. По условиям сделки SK Hynix приобретет все лицензии на интеллектуальную собственность, бизнес по производству флеш-накопителей NAND SSD, а также завод в Даляне в Китае.

dalian china завод Fab Intel


Обе компании надеются получить необходимые разрешения у своих правительств в конце 2021 года. Окончательное закрытие сделки запланировано на март 2025 года.

nand память


Сделка включает в себя первоначальный платеж в размере 7 млрд долларов за получение интеллектуальной собственности и перенайм сотрудников, связанных с разработкой и производством твердотельных флэш-накопителей NAND. Через два года SK Hynix также приобретет все, что связано с разработкой и производством флеш-пластин NAND, включая персонал - дизайнеров, инженеров по исследованиям и разработкам и сотрудников. Intel будет использовать производственные мощности завода в Даляне в Китае еще на протяжении ближайших 12 месяцев, пока сделка ни будет завершена.



После завершения сделки Intel сохранит за собой бизнес, связанный с разработкой революционного направления в развитии памяти, носящего название Intel Optane. Суть этого направления состоит в том, чтобы ликвидировать разрыв, существующий между традиционной памятью и хранением данных с помощью памяти Intel Optane. Эта технология оптимизирует процесс обработки данных, объединяя емкость хранения и ускорение интеллектуальной системы. В результате пользователи получают скорость и емкость без особых затрат со своей стороны.

SK Hynix, с другой стороны, «повысит конкурентоспособность своих решений для хранения данных», говорится в официальном пресс-релизе.

Боб Свон, генеральный директор Intel, заявил, что эта сделка позволит компании «и дальше уделять приоритетное внимание инвестициям в дифференцированные технологии».

memory market




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