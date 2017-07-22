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Смартфон realme 7 Pro оснащен мощной, быстрой зарядкой на 65 Вт

20 октября 2020, 16:18




Компания realme представила сегодня первый смартфон realme 7 Pro с мощной быстрой зарядкой на 65 Вт. Благодаря новшеству, полная 100% зарядка аккумулятора гаджета на 4000 Мач длится всего 34 минуты. Новый смартфон получил также признанный сертификат надежности TüV Rheinland.

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Быстрая зарядка SuperDart

Новая быстрая зарядка SuperDart на 65 Вт является уникальной для смартфонов этой ценовой категории. Для зарядки на 13% смартфону достаточно всего три минуты, при этом обеспечена полная совместимость с другими технологиями зарядки - 30-ваттной Dart Charge, 18-ваттной Quick Charge и быстрой зарядкой Power Delivery.

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Секрет высокой надежности зарядки кроется в использовании различных элементов, образующих технологию. Сам аккумулятор представляет собой двухэлементную батарею емкостью по 2250 мАч. Высокая скорость зарядки достигается за счет одновременного заряда током силой 6,5 А, циркулирующего при напряжении 10В.

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Высокий уровень подачи тока и применение специального алгоритма оптимизации напряжения контролируются специальной системой датчиков. Она не позволяет смартфону разогреваться и тем самым становиться опасной в эксплуатации. При зарядке температура аккумулятора не поднимается выше 40°C, хотя эффективность зарядки достигает уровня 98%.

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realme предусмотрела возможность зарядки смартфона даже в процессе его работы. Например, во время игры зарядка доходит до уровня 43% за 30 минут использования. Даже специальный принудительный разогрев смартфона с помощью тестов Antutu не приводит к чрезмерному выделению тепла. Как realme показала на презентации, температура задней крышки в этом случае не поднимается выше 44°C, что является вполне допустимым.

Эффективность зарядки демонстрируют также следующие данные: всего за 3 минуты подзарядки смартфон получает питание в объеме, достаточном для 2,5 ч просмотра Youtube, 2 ч пользования Instagram, 3 раундов игры PUBG.

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Камеры realme 7 Pro

Помимо этого, в realme 7 Pro установлена квадрокамера с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682 размером 1/1,73 дюйма и диафрагмой f/1,8. Этот датчик обеспечивает высокую светочувствительность и точность цветопередачи. Применение технологии Quad Bayer с размером пикселя 1,6 мкм обеспечивает широкий динамический диапазон и высокую детализацию изображения.

realme 7 Pro оснащен также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,3, макромодулем со светосилой f/2,4 для съемки на расстоянии 4 см и черно-белым портретным модулем для создания креативных портретов.

32-мегапиксельная селфи-камера realme 7 Pro позволяет получать естественные и проработанные фотографии независимо от освещенности. Технология объединения пикселей 4-в-1 работает и с фронтальной камерой, позволяя делать более четкие селфи в темноте в режиме Super Nightscape.



Другие характеристик

В realme 7 Pro установлен 6,4-дюймовый Super AMOLED экран со встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом под селфи-камеру. Разрешение экрана - 2400х1080 пикселей, полезная площадь 90,8%, соотношение сторон - 20:9.

Смартфон работает под управлением 8-нм процессора Snapdragon 720G с частотой 2,3 ГГц. Он оснащен двухканальной оперативной памятью LPDDR4X на 8 Гбайт и основной памятью UFS 2.1 на 128 Гбайт.

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Цена

realme 7 Pro поступит в продажу 27 октября в комплектации 8 Гбайт + 128 Гбайт по специальной цене 24 990 рублей. После завершения промо-периода его цена составит 27 990 рублей.

Модель будет доступна у следующих партнеров: М.Видео, Онлайнтрейд, Связной, Ситилинк, DNS, Tmall, Яндекс.Маркет, Wildberries и др.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

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