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Новый чипсет Huawei Kirin 9000 оснащен 24-ядерной графикой

20 октября 2020, 18:00




На прошлой неделе в популярном приложении AnTuTu появились данные о проведенном тестировании нового чипсета Huawei Kirin 9000. Он показал себя вполне достойно, не уступив Exynos 1080. Его преимущество было особенно заметно на тестах графической подсистемы. В частности, Kirin 9000 набрал заметно больше баллов (более 287 000+) в тестах графических процессоров, опередив конкурентов - процессоры Qualcomm и Samsung.

Сегодня Twitter-пользователь @IceUniverse опубликовал еще одну контрольную таблицу. Согласно обнародованным им данным, графическая поддержка в чипсете Kirin 9000 выстроена на базе 24-ядерного графического процессора Mali G78 MP24. Отмечается, что этот процессор работает на более низких частотах. Это указывает на то, что при проектировании приоритет был сделан в пользу достижения высокой энергоэффективности, в высокая производительность в расчетах достигается за счет увеличение количества ядер.



В то же время, отмечают эксперты отрасли, сравнение Kirin 9000 с Snapdragon 865 и Exynos 1080 уже не рассматривается как рациональное. Чтобы демонстрируемые процессором Huawei характеристики могли называться впечатляющими, необходимо проводить сравнение с чипсетами новой волны - моделями, которые придут на смену SoC этого года.



В качестве примера для сравнения сейчас надо использовать Snapdragon 875 и Exynos 2100, считают эксперты, хотя эти чипсеты появятся на реальных смартфонах не ранее 2021 года.

Отмечается также, что на складах Huawei в настоящее время имеет очень ограниченное количество новых чипсетов Kirin 9000. Это произошло из-за ограничений на цепочку поставок Huawei, введенных администрацией Трампа.

Ожидается, что новый чипсет будет использоваться в новых смартфонах серии Huawei Mate 40, который должен быть анонсирован 22 октября.



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