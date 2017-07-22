На прошлой неделе в популярном приложении AnTuTu появились данные о проведенном тестировании нового чипсета Huawei Kirin 9000. Он показал себя вполне достойно, не уступив Exynos 1080. Его преимущество было особенно заметно на тестах графической подсистемы. В частности, Kirin 9000 набрал заметно больше баллов (более 287 000+) в тестах графических процессоров, опередив конкурентов - процессоры Qualcomm и Samsung.
Сегодня Twitter-пользователь @IceUniverse опубликовал еще одну контрольную таблицу. Согласно обнародованным им данным, графическая поддержка в чипсете Kirin 9000 выстроена на базе 24-ядерного графического процессора Mali G78 MP24. Отмечается, что этот процессор работает на более низких частотах. Это указывает на то, что при проектировании приоритет был сделан в пользу достижения высокой энергоэффективности, в высокая производительность в расчетах достигается за счет увеличение количества ядер.
Kirin9000 GPU uses Mali G78 MP24, yes, 24, the highest specification, but the frequency is not high, so the results are not very good. pic.twitter.com/yfJP0a8GFH
В то же время, отмечают эксперты отрасли, сравнение Kirin 9000 с Snapdragon 865 и Exynos 1080 уже не рассматривается как рациональное. Чтобы демонстрируемые процессором Huawei характеристики могли называться впечатляющими, необходимо проводить сравнение с чипсетами новой волны - моделями, которые придут на смену SoC этого года.
В качестве примера для сравнения сейчас надо использовать Snapdragon 875 и Exynos 2100, считают эксперты, хотя эти чипсеты появятся на реальных смартфонах не ранее 2021 года.
Отмечается также, что на складах Huawei в настоящее время имеет очень ограниченное количество новых чипсетов Kirin 9000. Это произошло из-за ограничений на цепочку поставок Huawei, введенных администрацией Трампа.
Ожидается, что новый чипсет будет использоваться в новых смартфонах серии Huawei Mate 40, который должен быть анонсирован 22 октября.
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