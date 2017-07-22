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Nokia получила контракт NASA на строительство сети 4G на Луне за 14,1 млн долларов

20 октября 2020, 19:45




NASA выбрала финскую компанию Nokia в качестве исполнителя по проекту размещения на Луне системы поддержки телекоммуникационной связи. Потребность в создании такой системы объясняется предстоящими запусками миссий NASA на Луну. Nokia получит 14,1 млн долларов на создание телекоммуникационной системы 4G/LTE в космосе.

У многих представителей отрасли сразу возник вопрос, почему американская государственное космическое агентство NASA сделало выбор не в пользу любого национального оператора - Verizon, AT&T, T-Mobile/Sprint или какой-либо иной американской компании, а в пользу Nokia?

moon Луна


Ответ кроется в том, что непосредственным исполнителем будет выступать подразделение Nokia, американо-финская компания Bell Labs - она займется модернизацией технологий, используемых на Земле, для использования в лунных коммуникациях.

Несмотря на то, что в настоящее время влияние Nokia для развития телекоммуникационной отрасли может показаться незначительным с точки зрения объемов производства современных смартфонов, эта компания не только продолжает существование, но является обладателем невероятного количества патентов на различные коммуникационные технологии. Важное значение также имеет несколько ее дочерних компаний, включая Bell Labs и Alcatel Mobile.



Работать над созданием телекоммуникационной сети 4G на Луне будет компания Bell Labs - бывшая американская компания, ныне являющаяся финско-американской. Ожидается, что на первых порах она проведет разработку для покрытия сетью 4G участков поверхности Луны. Позднее сеть будет модернизирована до уровня 5G/

Bell Labs уже вела строительство базовых станций на Земле. Этот опыт будет применяться ею для возведения базовых станций поддержки 4G на Луне.

NASA предлагает использовать 4G в космосе взамен коммуникационных технологий с точечным базированием. Будущая сеть будет намного быстрей и, что более важно, намного более стабильной и надежной, чем все, что существовало там до сих пор.



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