Независимая исследовательская компания AV-TEST, занимающаяся проведением сравнительных оценок антивирусного ПО и программ для обеспечения безопасности для Microsoft Windows и Android, опубликовала отчет. Согласно полученным результатам, второй год подряд лучшим антивирусным инструментом для Windows 10 признается бесплатная антивирусная программа Microsoft Defender, входящая в комплект Window.
AV-TEST - это независимая организация, базирующаяся в Германии. Проводимая оценка антивирусных продуктов для Windows базируется на проверки характеристик по трем ключевым направлениям - производительность работы программы, уровень создаваемой защиты и удобство использования.
Программе Microsoft Defender удалось получить высший балл (шесть баллов) во всех трех категориях, став лучшим бесплатным антивирусным программным обеспечением для Windows 10. В проверке, проведенной немецкой организацией, использовались образцы вирусного ПО, собранные в июле и августе этого года.
Необходимо отметить, что Microsoft Defender - это не единственный антивирус, который сумел получить наивысший балл по всем трем направлениям оценки. Помимо Microsoft Defender, наивысшие результаты показали также антивирусные продукты компаний Kaspersky Lab, F-Secure, Avira, AhnLab, G Data, McAfee. Победа Microsoft Defender присуждена, по-видимому, прежде всего с учетом бесплатной доступности этой программы.
Microsoft Defender - это бесплатный антивирус, который предустановлен в Windows 10. Это значит, что пользователю не потребуется платить за защиту своей системы. При этом платные сторонние антивирусные инструменты отличаются от него тем, что предлагают дополнительные функции, такие как защита от вредоносных программ в реальном времени, встроенный брандмауэр, обнаружение угроз нулевого дня. Все эти функции в настоящее время отсутствуют в антивирусном инструменте Microsoft.