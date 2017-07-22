Согласно новому отчету TrendForce, ожидается, что рынок модулей памяти в IV кв. 2020 года останется в состоянии избыточного предложения. Избыточное предложение будет наблюдаться как в сегменте флэш-памяти DRAM, так и для NAND.
Такая ситуация в рыночных условиях ведет к снижению цен. Это позволило аналитикам сделать прогноз в отношении рынка памяти. Ожидается, что в IV кв. 2020 года будет наблюдаться снижение цен на модули памяти, причем снижение составит около 10%. В 2021 году падение цен продолжится, что приведет в итоге к падению цен на SSD-накопители на 10-15%.
Возникшее снижение цен на потребительском рынке, вероятно, приведет к самым низким ценам на SSD-накопители на сегодняшний день.
Причину сокращения спроса в основном связывают с тем, что Huawei потеряла доступ к закупкам зарубежных модулей памяти DRAM и NAND. Возникшие излишки не были полностью компенсированы закупками со стороны других производителей смартфонов. В итоге объемы поставок просели.
Появление на рынке SSD-накопителей с более низкими ценами, считают аналитики, способно ускорить сокращение закупок жестких дисков для потребительских устройств. Цены на рынке будут находится в движении, пока ни будет достигнут ценовой паритет.
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