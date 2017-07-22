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Xiaomi повысила предельную мощность быстрой зарядки до 80 Вт

21 октября 2020, 08:51




Компания Xiaomi известна тем, что она уже предлагает на рынке беспроводное устройство с быстрой зарядкой на 55 Вт. Но, видимо, этого уровня уже недостаточно. Поэтому компания продолжает свои разработки и сообщает о новых успехах: создано беспроводное устройство с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, способное зарядить аккумулятор смартфона до 100% за рекордные 19 минут.

Видео рекордного процесса быстрой зарядки опубликовал вице-президент компании, показав, что новое зарядное устройство внешне очень похоже на то, что существовало ранее. Он заявил, что достигнутый результат бьет все мировые рекорды, поскольку оно в два раза быстрей конкурентов. К примеру, беспроводной зарядки Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт.

xiaomi 80 Вт




Прежнее устройство беспроводной быстрой зарядки Xiaomi на 55 Вт было впервые показано в августе этого года при запуске флагманского смартфона Mi 10 Ultra. Согласно независимым тестам, проведенным изданием GSMArena, аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч была заряжена с 0 до 100% за 26 минут.

Секрет технологии Xiaomi для обеспечения «невероятной скорости» быстрой зарядки 80 Вт кроется в применении «более эффективной архитектуры» со специальным чипом и независимой системы катушек. В смартфоне также применяются многополюсные разъемы MTW, две батареи серии 6C, а также используются некоторые улучшения на программном уровне. Даже после отраслевого стандарта, предусматривающего проведение 800 полных циклов зарядки, устройство будет способно обеспечить 90% первоначальной емкости.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

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