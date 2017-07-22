Американо-тайваньская компания Silicon Motion, разрабатывающая интегральные схемы контроллеров флэш-памяти NAND для твердотельных накопителей, объявила о выпуске трех новых контроллеров PCIe 4.0 NVMe, предназначенных для использования в составе высокопроизводительных, массовых и недорогих SSD-накопителей. Потребительские товары с новыми контроллерами должны появиться в продаже уже в ближайшие месяцы.
В новую линейку устройств вошли следующие модели контроллеров: SM2264 - предназначен в первую очередь для повышения производительности, SM2267 - для массового потребителя и SM2267XT - для создания недорогих твердотельных накопителей без DRAM.
Высокопроизводительный контроллер SM2264 был разработан с прицелом на оптимизацию производительности. Он способен обеспечить скорость передачи данных до 7400 Мбайт/с при последовательном чтении и до 6800 Мбайт/с для операций последовательной записи. Этот контроллер может составить достойную конкуренцию таким решениям, как контроллер Phison E18 и проприетарные контроллеры производства Samsung и Western Digital.
Новый контроллер SM2264 будет производиться на базе 12-нм узла TSMC и будет поддерживать 8 каналов NAND вместе с памятью LPDDR4 / DDR4 DRAM.
Другие контроллеры новой линейки Silicon Motion - модели SM2267 и SM2267XT - ориентированы, в первую очередь, на обеспечение высокой эффективности применения с точки зрения соотношения цены и производительности. Они смогут предоставить высокую производительность, достойно конкурируя с другими высокопроизводительными твердотельными накопителями PCIe 3.0 NVMe, имеющимися на рынке.
Оба контроллера - SM2267 и SM2267XT - обеспечивают скорость до 3900 Мбайт/с для операций последовательного чтения и до 3500 Мбайт/с для операций последовательной записи, используя в работе 4 канала NAND. Новые модели будут изготавливаться на 28-нм узле, что позволит снизить затраты на их производство. При этом главным отличием SM2267XT будет только отсутствие поддержки DRAM.
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