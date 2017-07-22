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Silicon Motion выпустила новые контроллеры для твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe

21 октября 2020, 11:18




Американо-тайваньская компания Silicon Motion, разрабатывающая интегральные схемы контроллеров флэш-памяти NAND для твердотельных накопителей, объявила о выпуске трех новых контроллеров PCIe 4.0 NVMe, предназначенных для использования в составе высокопроизводительных, массовых и недорогих SSD-накопителей. Потребительские товары с новыми контроллерами должны появиться в продаже уже в ближайшие месяцы.

В новую линейку устройств вошли следующие модели контроллеров: SM2264 - предназначен в первую очередь для повышения производительности, SM2267 - для массового потребителя и SM2267XT - для создания недорогих твердотельных накопителей без DRAM.

silicon_motion


Высокопроизводительный контроллер SM2264 был разработан с прицелом на оптимизацию производительности. Он способен обеспечить скорость передачи данных до 7400 Мбайт/с при последовательном чтении и до 6800 Мбайт/с для операций последовательной записи. Этот контроллер может составить достойную конкуренцию таким решениям, как контроллер Phison E18 и проприетарные контроллеры производства Samsung и Western Digital.

Новый контроллер SM2264 будет производиться на базе 12-нм узла TSMC и будет поддерживать 8 каналов NAND вместе с памятью LPDDR4 / DDR4 DRAM.



Другие контроллеры новой линейки Silicon Motion - модели SM2267 и SM2267XT - ориентированы, в первую очередь, на обеспечение высокой эффективности применения с точки зрения соотношения цены и производительности. Они смогут предоставить высокую производительность, достойно конкурируя с другими высокопроизводительными твердотельными накопителями PCIe 3.0 NVMe, имеющимися на рынке.

Оба контроллера - SM2267 и SM2267XT - обеспечивают скорость до 3900 Мбайт/с для операций последовательного чтения и до 3500 Мбайт/с для операций последовательной записи, используя в работе 4 канала NAND. Новые модели будут изготавливаться на 28-нм узле, что позволит снизить затраты на их производство. При этом главным отличием SM2267XT будет только отсутствие поддержки DRAM.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".

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