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Слухи: новый флагман OnePlus 9 будет выпущен в марте 2021 года

21 октября 2020, 11:41




Новый флагманский смартфон OnePlus 9 будет выпущен в марте 2021 года, говорят слухи, которые распространились в последнее время по сети. Если эти слухи подтвердятся, то они станут доказательством того, что OnePlus готов встать рядом с «основными» вендорами смартфонов на рынке и перейти в наступление, выпуская свои новые флагманы вместе с конкурентами.

Слухи о выпуске нового флагмана OnePlus 9 распространились на фоне активных продаж нынешней флагманской модели OnePlus 8T. Ранее сообщалось, что следующий флагманский телефон OnePlus - модель OnePlus 9 - может появиться в апреле 2021 года. Но все больше слухов ходит вокруг новости о том, что компания планирует выпустить OnePlus 9 раньше, чем ожидалось. Наиболее вероятной датой будущего анонса называют март 2021 года.

oneplus 9


Интересно отметить, что OnePlus не единственная компания, которая «торопится» с выпуском нового флагманского смартфона. По некоторым слухам, Samsung также рассматривает возможность более быстрого выпуска следующей серии флагманских смартфонов Galaxy S21.

Какие причины такой «спешки»?

Вполне возможно, что ранний запуск OnePlus 9 даст OnePlus возможность получить более высокие позиции на рынке на фоне других флагманских моделей от других производителей, таких как Samsung, Xiaomi и других компаний, выпускающих Android-устройства. Как правило, эти «основные» компании выпускают свои новые телефоны примерно в это же время - март-апрель. Похоже, OnePlus хочет войти в «общий» пул, демонстрируя свое желание занять достойную нишу среди смартфонов «основных» вендоров.

Впрочем, пока официальная дата выпуска OnePlus 9 не объявлена, поэтому это всего лишь слухи.



Что касается спецификации и характеристик самой модели OnePlus 9, то слухов об этом на данный момент еще совсем мало. Известно, что OnePlus 9 находится на стадии разработки, и внутри компании эта модель проходит под кодовым наименованием "Lemonade" («Лимонад»). Ожидается, что будущий флагман OnePlus 9 будет оснащен не анонсированным чипсетом Snapdragon 875 - его презентация намечена на декабрь этого года.



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