Совсем недавно Apple анонсировала выпуск зарядного устройства Apple MagSafe для своей новой линейки смартфонов iPhone 12. Оказалось, что эта зарядка подходит к любым моделям смартфонов, в том числе Android-телефонам, поддерживающих технологию беспроводной быстрой зарядки Qi. В результате, многих пользователей после этого заинтересовал вопрос: Нет ли риска в применении быстрой зарядки Apple MagSafe? Какие особенности процесса зарядки через Apple MagSafe?
Apple MagSafe - это, по сути, не название технологии быстрой зарядки, а название технологии подключения к устройствам iPhone 12 с использованием системы встроенных магнитов. Сама зарядка поддерживает принятый стандарт и протокол быстрой зарядки Qi.
Зарядное устройство MagSafe имеет ряд улучшений по сравнению со стандартными ковриками для беспроводной зарядки Qi для iPhone.
Во-первых, MagSafe-устройство прикрепляется к задней части iPhone и остается там, позволяя пользоваться телефоном, не прерывая его беспроводную зарядку. В этом кроется дополнительный эффект - поскольку зарядное устройство MagSafe - это все же беспроводное зарядное устройство стандарта Qi, то его можно с успехом применять для зарядки любых телефонов с поддержкой этой технологии, в том числе на платформе Android. Есть только одно условие: для получения полной мощности зарядки необходимо правильно взаимно разместить зарядку и телефон, а также иметь соответствующую программную поддержку. Поэтому на Android эта скоростная быстрая зарядка будет работать «не в полную мощность».
Отмечается, что на новых моделях iPhone 12 зарядное устройство MagSafe способно обеспечить скорость зарядки с мощностью до 15 Вт. Стандарт Qi же обеспечивает быструю зарядку с номинальной мощностью 7,5-10 Вт. Поэтому на устройствах Android зарядное устройство MagSafe будет работать более медленно и способно обеспечить мощность зарядки только на уровне 7,5 Вт.
Во-вторых, зарядное устройство Apple сможет заряжать любое другое устройство Android. Однако из-за отсутствия внутри телефонов набора магнитов, расположенных концентрическими кругами, как в iPhone, и координирующих правильное взаимное расположение зарядного устройства MagSafe и подключаемого смартфона, оптимизация быстрой зарядки, как это реализовано на iPhone 12, отсутствует для других моделей смартфонов.
Это условие касается в том числе некоторых Android-телефонов, где зарядное устройство MagSafe действительно крепится к устройству на магнитах. В качестве примера таких устройств называются Galaxy Z Fold 2, Galaxy S20 FE и Pixel 5. В любом случае, это создаваемое магнитное соединение получается недостаточно прочным.
В то же время отмечается, что специальное зарядное устройство Apple MagSafe доступно по цене 39,99 долларов. К нему придется купить еще и адаптер питания мощностью 20 Вт за 19 долларов. Имеет ли смысл пользователям Android-смартфонов потратить 58,99 долларов, чтобы воспользоваться по сути стандартной зарядкой Qi?
Пользователям смартфонов Apple iPhone также предлагаются рекомендации по использованию зарядки Apple MagSafe.
Как выяснилось, осуществлять зарядку, когда к смартфону подключен еще и внешний кошелек MagSafe, также не получится. Его придется отсоединить... Эксперты советуют не забывать подсоединять кошелек снова к iPhone 12 после завершения зарядки. Иначе можно зарядить телефон, но.. потерять кошелек MagSafe.
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