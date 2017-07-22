По сообщениям Twetter-пользователя L0vetodream, сообщения которого всегда отличаются таинственностью, но при этом высокой достоверностью, Apple ведет тайную разработку нового смартфона iPhone с подэкранным датчиком Touch ID. Кроме этого, L0vetodream сообщил, что Apple собирается в самом ближайшем будущем выпустить две модели маячков AirTags. Слухи о них ходят давно, но четкой информации о том, когда они появятся, до сих пор нет.
MESA возвращается...
В частности, 16 октября 2020 года L0vetodream опубликовал следующий твит:
В ответ на твит в сети сразу появились просьбы объяснить, что означает «MESA uts for iPhone». Судя по всему, «MESA» - это используемое внутри Apple кодовое наименование для Touch ID, а фраза «uts», вероятно, означает «под экраном».
Напомним, возвращаясь к iPhone X, что не так давно по сети ходили слухи, что смартфон будет иметь Touch ID, размещенный на дисплее. Сообщалось, что Apple даже разработала несколько вариантов считывания отпечатков пальцев с дисплея.
Без всякого сомнения, Apple давно проявляет интерес к развитию вариантов размещения датчика отпечатков пальцев Touch ID. Например, Apple недавно выпустила новую модель iPad Air, где датчик Touch ID совмещен с кнопкой питания.
В то же время, отмечают исследователи из различных изданий, пользователи с нетерпением ожидают появления этой долгожданной альтернативы для других устройств. Он позволит отказаться от контроля по лицу Face ID. Эта функция оказалась неудобной в период ношения масок. Датчик Face ID требует, что было видно все лицо при выполнении соответствующих действий через смартфон. Очевидно, что при ношении маски делать это неудобно.
Однако, когда Apple начала работу над iPhone 12, пандемии еще не было. Поэтому изменения в дизайне, технические характеристики и все остальное идет с запозданием. Слухи о них стали появляться позднее.
В то же время многие ожидают, что у Apple теперь появилось время. Она может заняться разработкой подэкранного Touch ID и анонсировать его вместе с iPhone 13.
Большой, маленький...
Помимо этого L0vetodream написал следующее: «Большой, Маленький. Скоро появится»
Через час в его канале появился новый твит, содержащий фразу «tag TAG».
Прочитав ее, многие сделали предположение, что в ближайшее время следует ожидать выпуска брелков-маячков AirTags. Они появятся в двух разных размерах.
Впервые о беспроводных брелках-маячках Apple, предназначенных для поиска потерянных вещей, заговорили на презентации iOS 13 в 2019 году. Затем релиз был отложен несколько раз. Но теперь в сети появились признаки того, что анонса маячков AirTags можно ожидать с высокой уверенностью. Он может состояться на предстоящей презентации Apple, которая пройдет 13 октября.
Что такое брелки-маячки AirTags? Это такие гаджеты-маячки. Они выглядят как брелки, которые можно положить, например, в одну из секций сумки, кошелек, чемодан. По ним можно отследить на экране смартфона местоположение соответствующей вещи. Это пригодится, например если забыть эту вещь, скажем, в транспорте или обронить ее по дороге или катании на велосипеде.
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