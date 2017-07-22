На глобальной конференции Next At Acer Global, проведенной в Штутгарде, компания Acer анонсировала выпуск множества разных новинок, от ноутбуков до умных динамиков, мониторов и переводчика для геймеров.
Мы расскажем здесь о наиболее значительных новинках Acer, отмеченных сегодня.
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS
Самым ярким анонсом конференции стал уникальный ноутбук Porsche Design Acer Book RS. Его дизайн и начинка были разработаны для демонстрации уникальных преимуществ, которые разделяют инженерные команды Acer и Porsche. Новая модель - это сочетание современных технологий и высокой производительности на базе фирменного минималистичного дизайна Porsche.
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS оборудован процессором Intel Core i7 11-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce MX350. 14-дюймовый сенсорный экран с матрицей IPS и разрешением FHD покрыт антимикробным защитным стеклом Corning Gorilla Glass и отличается качественной цветопередачей со 100% охватом цветового пространства sRGB.
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS
Несмотря на производительную начинку, ноутбук сохранил компактность и легкость. Вес металлического корпуса составляет всего 1,2 кг. Поверх верхней крышки установлена панель из углеродного волокна как дань влияния автоспорта, где этот материал ценится за свою лёгкость и прочность.
Как отмечает Acer, новинка предназначена для тех, кто ценит максимальную производительность. Porsche Design Acer Book RS был разработан совместно с Intel и соответствует требованиям к платформе Intel Evo: высокая ёмкость батареи, быстрая скорость выхода из режима ожидания, отличная автономность (17 ч) и минимальное время зарядки.
Премиум-комплект Porsche Design Acer Book RS, содержащий помимо ноутбука набор для путешествий и мышь, появится в регионах EMEA по цене от 2399 евро (219 600 руб.).
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS
Принципиально новые и обновлённые компьютеры линейки ConceptD
Следующая группа новых продуктов, представленных на глобальной пресс-конференции next@acer, - это принципиально новые и обновлённые компьютеры линейки ConceptD. ConceptD - это бренд премиальных ПК, разработанных Acer для профессиональных создателей контента и любителей. Устройства ConceptD от Acer повышают качество работы пользователя с компьютером за счёт неустаревающего дизайна, дисплеев с чрезвычайно точной цветопередачей и практически бесшумной работы. Они оптимизированы для графических дизайнеров, кинематографистов, инженеров, архитекторов, разработчиков и других творческих людей.
Настольный компьютер ConceptD 300
Первый продукт в новой линейке - мощный настольный компьютер ConceptD 300 в корпусе формата Mid-Tower, предназначенный для проектов BIM (информационное моделирование зданий) и CAD (автоматизированное проектирование), а также для интенсивного 3D-моделирования, рендеринга и анимации. Новым в линейке настольных компьютеров ConceptD 300 стала реализация элегантного устройства в форм-факторе mid-tower 18L, достаточно компактное, чтобы его можно было без помех разместить на столе.
Внутри корпуса находятся процессор Intel Core i7 10-го поколения, графика NVIDIA GeForce RTX 3070 и 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666. Наличие жёсткого диска ёмкостью до 4 ТБ и быстрого SSD-накопителя PCIe M.2 объёмом до 1 ТБ делает ConceptD 300 идеальным решением для своих задач.
ConceptD 300 будет доступен в регионе EMEA в ноябре 2020 по цене от 1299 евро (118 900 руб.).
ConceptD 7 Pro
Достойное продолжение линейки ConceptD - модели, уже завоевавшие известность и признание: ноутбуки ConceptD 7 и ConceptD 7 Pro, которые оснащаются процессорами Intel Core 10-го поколения и новой системой охлаждения Vortex Flow от Acer. Оба обновлённых ноутбука ConceptD 7 имеют такую же производительность, как у настольного компьютера, благодаря процессору Intel Core 10-го поколения. Они также оснащены встроенным ИИ-инструментом для интеллектуальной производительности, модулем Intel Wi-Fi 6 (Gig+), дисплеем 4K IPS и интерфейсом Thunderbolt 3.
Модель ConceptD 7 Pro имеет мощный графический процессор NVIDIA Quadro RTX 5000 с 3072 ядрами CUDA, 48 ядрами RT, 384 тензорными ядрами и 16 ГБ сверхбыстрой видеопамяти.
ConceptD 7 Pro будет доступен в регионе EMEA в октябре 2020 по цене от 3699 евро (338 700 руб.); ConceptD 7 - в октябре 2020 по цене от 2899 евро.(265 400 руб.).
Три новых ноутбука серии TravelMate для корпоративных и бизнес-пользователей
Следующая новинка компании Acer - три новых ноутбука серии TravelMate для корпоративных и бизнес-пользователей: ноутбук-трансформер с сенсорным экраном TravelMate Spin P4; мощный и портативный ноутбук в традиционном форм-факторе TravelMate P4 и прочный ноутбук с большим количеством портов и длительным временем работы от одного заряда TravelMate Р2.
TravelMate P4
Основа большой вычислительной мощности новых моделей - процессор Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX350. Здесь имеются до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель объемом 1 ТБ.
Пользователи могут рассчитывать на надёжность и отличную автономность. Аккумуляторы ноутбуков Acer TravelMate Spin P4 и TravelMate P4 способны проработать от одного заряда до 15 часов, а TravelMate P2 - до 13 часов. Новые ноутбуки получились лёгкими и очень компактными: TravelMate Spin P4 весит всего 1,53 кг, а TravelMate P4 - 1,45 кг.
TravelMate Spin P4
TravelMate P2 будет доступен в ноябре по цене от 759 евро (69 500 руб.); TravelMate P4 - от 899 евро (82 300 руб.); TravelMate Spin P4 - от 999 евро (91 500 руб.).
Новые модели ноутбуков линеек Swift, Spin и Aspire
Компания Acer сделала акцент на рост производительности за счёт поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и графики Intel Iris Xе. Это проявилось в различных продуктах, но особенно наглядно это сделано на примере развития ноутбуков линеек Swift, Spin и Aspire.
Новый Swift 3X поддерживает процессоры Intel Core 11-го поколения и дискретные видеокарты Intel Iris Xe MAX, чтобы обеспечить максимальную мобильность и производительность. Они обеспечат представителям творческих профессий и создателям YouTube-контента уникальные возможности и мощную производительность в мобильном форм-факторе. Новинка весит всего 1,37 кг, но при этом может с легкостью справиться даже с требовательными современными приложениями.
Acer Swift 3X появится в регионе EMEA в ноябре этого года по цене от 849 евро (77 700руб.).
Ноутбук Acer Swift 3X
Новая модель Spin получила стилус Acer Active Stylus. Она понравится любителям стильного дизайна, универсальности и больших экранов. Acer Spin 5 - это ультратонкий трансформер с сенсорным экраном, получивший награду 2020 Red Dot Design Award. Среди новшеств - режим планшета для ведения заметок или удобной раскладушки для набора текста, в котором клавиатура Spin 5 слегка приподнимается над поверхностью стола, чтобы пользователю было комфортнее печатать. Это также обеспечивает более эффективное охлаждение компонентов системы.
Ноутбук Acer Spin 5 появится в странах EMEA в декабре 2020 по цене от 1099 евро (100 600 руб.).
Ноутбук Acer Spin 5
Популярная линейка Aspire стала ещё быстрее благодаря процессорам Intel Core 11-го поколения, видеокартам Intel Iris Xe или NVIDIA GeForce MX450. Двухдиапазонный беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 6 (Gig+) повышает пропускную способность подключения в три раза и снижает задержку на 75% по сравнению с Wi-Fi 5. 14-, 15,6- и 17,3-дюймовые ноутбуки Acer Aspire поступят в продажу в странах EMEA в ноябре по цене от 599 евро (54 800 руб.).
Ноутбук Acer Aspire 5
Новый модельный ряд игровых мониторов Predator и Nitro
Acer расширила модельный ряд игровых мониторов Predator и Nitro.
Главные новинки в этом сегменте - три новых монитора линейки Predator XB3 (от 449 евро / 41 100 руб.), отличающиеся высокой производительностью благодаря использованию технологии NVIDIA G-SYNC, поддержке VESA DisplayHDR и высокой частоте обновления. Эти модели предназначены, в первую очередь, для профессиональных геймеров и энтузиастов.
Модель Predator X34 GS (от 1099 евро / 100 600 руб.) расширяет периферийный обзор, обеспечивая глубокое погружение в игровой процесс. Этот эффект достигается благодаря применению большой изогнутой 34-дюймовой IPS-панели.
Дисплей Predator X34 GS
Наконец, компания представила два новых монитора серии Nitro (от 319 евро / 29 200руб.), разработанные для геймеров-любителей. Они оснащаются всем необходимым, чтобы приносить удовольствие в современных играх.
На примере этой линейки Acer стал первым брендом на рынке, который предлагает игровые мониторы, сертифицированные по стандарту TÜV Rheinland Eyesafe. Среди них оказались новые Predator XB273U NV, Nitro XV272 LV и Nitro XV272U KV.
Новые светодиодные и лазерные проекторы
Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы для развлечений и бизнеса: две модели для массового рынка, и две - для коммерческих клиентов.
Лучшее в своём классе качество изображения обеспечивают беспроводные светодиодные проекторы Acer PD1530i и VD6510i (от 1199 евро / 109 800 руб.) с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен.
Серия энергоэффективных лазерных проекторов Acer XL (от 999 евро / 91 500 руб.) обеспечивает яркость 3100 люмен и полное покрытие разрешения от XGA до 1080p.
Ультракороткофокусные лазерные проекторы Acer серии UL (от 1999 евро / 183 000 руб.) идеально подходят для небольших помещений, а лазерные проекторы серии PL (от 2499 евро / 228 800 руб.) предназначены для работы на больших площадках при ярком окружающем освещении.
Среди новинок отмечаются также комфортные для глаз модели проекторов Acer B248Y, Acer C272U с поддержкой HDR и Acer B270 ZeroFrame.
Acer VD1530i
SigridWave - внутриигровой ИИ-переводчик для платформы Planet9
Еще одной новинкой Acer стал внутриигровой ИИ-переводчик SigridWave для платформы Planet9. Этот игровой инструмент построен на базе искусственного интеллекта с применением технологии глубокого обучения. Благодаря ей упрощается общение между пользователями по всему миру и преодолеваются языковые барьеры.
Для обучения переводчика использовалось более 10 млн двуязычных пар выражений и технологии автоматического распознавания речи (ASR) и нейронного машинного перевода (NMT). Они позволяют лучше понять игроков и узнавать терминологию, связанную с конкретными играми.
ИИ SigridWave
ИИ SigridWave был создан специально для игр благодаря анализу 1000 часов внутриигрового общения (голос + стенограммы). Он способен эффективно переводить выявленные фразы на язык пользователя.
Acer представила также новые функции Planet9 для работы с клубами и чемпионатами, которые помогут улучшить коммуникацию между брендами и игроками. Это поможет также упростить поддержку киберспортивных мероприятий.
Planet9
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".