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Выездная служба uBreakiFix выполняет в США ремонт неисправных смартфонов Galaxy на дому

21 октября 2020, 22:10




В условиях, когда выходить на улицу стало рискованно из-за опасности заражения COVID-19, поломка телефона становится причиной для возникновения множества побочных проблем. В этой ситуации починить сломанный смартфон может оказаться совсем непростой задачей.

Для решения таких задач в США появилась новая служба uBreakiFix. Она позволяет выполнять ремонт устройств прямо на дому.

Фирма по ремонту электроники uBreakiFix объявила, что теперь ее деятельность не ограничивается только приемом клиентов в офисе. Служба становится мобильной и может починить смартфон Galaxy прямо на дому или в офисе клиента.

Samsung uBreakiFix


Согласно правилам работы этой компании, любой клиент, находясь в США, может позвонить или связаться с компанией uBreakiFix. Там обязуется починить неисправный смартфон Galaxy в течение двух часов от момента приема заказа.

В рамках услуги по ремонту «We Come to You» работает 640 мобильных ремонтных автомастерских по всей территории США. Все автомобили оснащены «тестами, инструментами и инструкциями OEM-уровня, позволяющими мобильному технику быстро диагностировать и отремонтировать смартфон, протестировать его исправность и вернуть устройства владельцу в исправном состоянии».



Уже сейчас техники, приезжающие на сервисном автомобиле uBreakiFix, могут заменить и откалибровать разбитый экран и израсходовавшую свой ресурс батарею.

Согласно обещаниям компании, в будущем появятся дополнительные услуги. Если поблизости нет сервисного центра Samsung, то новая услуга по ремонту uBreakiFix может оказаться очень удобной, тем более что теперь эта компания является авторизована Samsung.



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