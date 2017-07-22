В условиях, когда выходить на улицу стало рискованно из-за опасности заражения COVID-19, поломка телефона становится причиной для возникновения множества побочных проблем. В этой ситуации починить сломанный смартфон может оказаться совсем непростой задачей.
Для решения таких задач в США появилась новая служба uBreakiFix. Она позволяет выполнять ремонт устройств прямо на дому.
Фирма по ремонту электроники uBreakiFix объявила, что теперь ее деятельность не ограничивается только приемом клиентов в офисе. Служба становится мобильной и может починить смартфон Galaxy прямо на дому или в офисе клиента.
Согласно правилам работы этой компании, любой клиент, находясь в США, может позвонить или связаться с компанией uBreakiFix. Там обязуется починить неисправный смартфон Galaxy в течение двух часов от момента приема заказа.
В рамках услуги по ремонту «We Come to You» работает 640 мобильных ремонтных автомастерских по всей территории США. Все автомобили оснащены «тестами, инструментами и инструкциями OEM-уровня, позволяющими мобильному технику быстро диагностировать и отремонтировать смартфон, протестировать его исправность и вернуть устройства владельцу в исправном состоянии».
Уже сейчас техники, приезжающие на сервисном автомобиле uBreakiFix, могут заменить и откалибровать разбитый экран и израсходовавшую свой ресурс батарею.
Согласно обещаниям компании, в будущем появятся дополнительные услуги. Если поблизости нет сервисного центра Samsung, то новая услуга по ремонту uBreakiFix может оказаться очень удобной, тем более что теперь эта компания является авторизована Samsung.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".