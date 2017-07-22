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Parallels Desktop для Chromebook Enterprise впервые позволил запускать Windows на Chromebook

21 октября 2020, 22:48




Команда Parallels объявила о выпуске решения Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, которое позволило впервые в мире запустить Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook.

«При разработке Parallels Desktop для Chromebook Enterprise мы использовали все наработки Parallels в области создания инновационного ПО более чем за 22 года, - заявил Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. - Parallels Desktop дает возможность не только работать на платформе Chromebook с Chrome OS и полнофункциональными приложениями Windows, но и имеет множество других возможностей. Например, можно переносить текст и изображения между Windows 10 и Chrome OS, свободно отправлять задания печати из приложений на общие принтеры Chrome OS или использовать принтеры, доступные только в Windows 10. Кроме того, поддерживается сохранение файлов Windows на устройстве Chromebook, в облаке или и там, и там».

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise


Полная интеграция Windows и Chrome OS на базе Parallels Desktop позволяет одновременно запускать несколько полнофункциональных приложений Windows и Chrome OS. Например, можно работать со всеми приложениями из состава пакета Microsoft Office и другими полнофункциональными приложениями Windows прямо на корпоративных устройствах Chromebook - Excel, Word, Power Point, не закрывая приложения Chrome OS.

Поскольку пользовательские папки Windows («Рабочий стол», «Документы» и «Загрузки») имеют теперь прямую переадресацию в раздел файлов Windows системы Chrome OS, приложения Chrome OS также получают доступ к соответствующим файлам без создания копий.

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise


Предоставляется поддержка для полноэкранного режима работы в Windows 10. Это позволяет развернуть окно Windows 10 на весь экран устройства Chromebook и работать с Windows-приложениями в Chrome OS так, будто компьютер загружен под Windows.



Разработанная Parallels технология виртуального диска обеспечивает более высокие показатели быстродействия по сравнению с обычным драйвером NVMe. Доступна также и поддержка сети, причем ОС Windows использует сетевое подключение Chrome OS, и в Windows можно настроить туннель VPN и использовать VPN.

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise поставляется по годовой подписке для одного пользователя за 69,99 долларов. Доступна для загрузки полнофункциональная пробная версия с 5 пользовательскими лицензиями, которая предоставляет бесплатную поддержку на 1 месяц.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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