Команда Parallels объявила о выпуске решения Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, которое позволило впервые в мире запустить Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook.
«При разработке Parallels Desktop для Chromebook Enterprise мы использовали все наработки Parallels в области создания инновационного ПО более чем за 22 года, - заявил Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. - Parallels Desktop дает возможность не только работать на платформе Chromebook с Chrome OS и полнофункциональными приложениями Windows, но и имеет множество других возможностей. Например, можно переносить текст и изображения между Windows 10 и Chrome OS, свободно отправлять задания печати из приложений на общие принтеры Chrome OS или использовать принтеры, доступные только в Windows 10. Кроме того, поддерживается сохранение файлов Windows на устройстве Chromebook, в облаке или и там, и там».
Полная интеграция Windows и Chrome OS на базе Parallels Desktop позволяет одновременно запускать несколько полнофункциональных приложений Windows и Chrome OS. Например, можно работать со всеми приложениями из состава пакета Microsoft Office и другими полнофункциональными приложениями Windows прямо на корпоративных устройствах Chromebook - Excel, Word, Power Point, не закрывая приложения Chrome OS.
Поскольку пользовательские папки Windows («Рабочий стол», «Документы» и «Загрузки») имеют теперь прямую переадресацию в раздел файлов Windows системы Chrome OS, приложения Chrome OS также получают доступ к соответствующим файлам без создания копий.
Предоставляется поддержка для полноэкранного режима работы в Windows 10. Это позволяет развернуть окно Windows 10 на весь экран устройства Chromebook и работать с Windows-приложениями в Chrome OS так, будто компьютер загружен под Windows.
Разработанная Parallels технология виртуального диска обеспечивает более высокие показатели быстродействия по сравнению с обычным драйвером NVMe. Доступна также и поддержка сети, причем ОС Windows использует сетевое подключение Chrome OS, и в Windows можно настроить туннель VPN и использовать VPN.
Parallels Desktop для Chromebook Enterprise поставляется по годовой подписке для одного пользователя за 69,99 долларов. Доступна для загрузки полнофункциональная пробная версия с 5 пользовательскими лицензиями, которая предоставляет бесплатную поддержку на 1 месяц.
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