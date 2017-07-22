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Thermaltake представила водоблок Pacific MX1 Plus для охлаждения процессора

21 октября 2020, 23:15




Тайваньская компания Thermaltake, специализирующаяся на выпуске компьютерных корпусов, радиаторов, систем жидкостного охлаждения, блоков питания и т.п., объявила о выпуске водоблока Pacific MX1 Plus, предназначенного для самостоятельной установки жидкостного охлаждения процессора. Поддерживаются следующие типы сокетов ЦП - AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

водоблок Pacific MX1 Plus


Внешне новое изделие имеет характерный вид шайбы, чем сильно напоминает насосные блоки AIO CLC. В верхней части водоблока находится акриловое покрытие с силиконовым диффузором ARGB LED, который усеян светодиодами для цветной подсветки. Блок использует стандартный 3-контактный выход ARGB для управления подсветкой.

Впускной и выпускной патрубки жидкостного охлаждения расположены также сверху в центральной части (фитинги не входят в комплект поставки). Сам водяной блок изготовлен прежде всего из никелированной меди с зеркальной полировкой. Полировка позволяет осуществлять отвод тепла. Для передаче тепла охлаждающей жидкости используется решетка с микропластинами 0,15 мм.

водоблок Pacific MX1 Plus


В водоблок входит также 2-х контактный термодиод.

Блок весит около 670 г и имеет размеры 93,4x93,4x52,2 мм (ДхШхВ). Цена изделия не раскрыта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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