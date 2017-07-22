Согласно отчету Bloomberg, Apple в настоящее время проводит активное лоббирование в Правительстве США предоставление налоговых льгот для компаний, которые занимаются производством чипов внутри страны. Ранее в этом году Apple уже объявила, что собирается использовать собственный чипсет Apple Silicon на базе ARM для будущих MacBook. Новые ноутбуки на собственном чипсете Apple появятся позже в этом году.
Этими действиями Apple стремится увеличить объем выпуска полупроводниковых продуктов и процессоров внутри страны, а также перенести большую часть своей цепочки поставок в США.
В опубликованных отчетах Apple, где раскрывается информация за II и III кварталы этого года, Apple показала свои расходы, которые были сделаны для лоббирования чиновников из Министерства финансов США, Конгресса США и Белого дома. Как явствует из отчетов, лоббистские усилия Apple были связаны прежде всего с налоговой темой, включая «вопросы, связанные с налоговыми льготами для отечественного производства полупроводников».
В опубликованном документе, направленном в Сенат США, указывается, что Apple потратила около 1,56 миллиона долларов в III квартале 2020 года на лоббирование законодателей по ряду вопросов, включая пандемию коронавируса, налоги, автономные транспортные средства и многое другое.
Отметим, что Apple разрабатывает свои собственные чипсеты уже в течение многих лет, т.е. разработка и проектирование новых чипсетов никогда не покидала территории США. Однако их производство раньше передавалось за границу, в частности тайваньской компании TSMC. Производство части микропроцессорных устройств Apple также передавала в Китай.
В условиях роста торговой напряженности между США и Китаем Apple пытается теперь максимально снизить свою зависимость от Китая. Некоторые контрактные производители Apple уже выводят свое производство за пределы Китая.
Например, тайваньская компания TSMC, основной производитель чипсетов Apple, уже объявил, что готов потратит около 12 млрд долларов на открытие нового завода по производству чипов в Аризоне, США. Теперь для закрепления успеха Apple лоббирует в Правительстве налоговые льготы для ускорения развития таких производств.
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