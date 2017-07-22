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Qualcomm анонсировала экосистему из трех платформ для строительства сетей 5G

22 октября 2020, 12:33




Qualcomm объявила о создании единой экосистемы из серии платформ для аппаратной сетевой инфраструктуры сетей 5G. Выбранные Qualcomm направления позволят охватить широкий спектр сценариев развертывания - от строительства крупных базовых станций, поддерживающих массивный трафик MIMO-соединений, до создания компактных небольших базовых станций для локальной поддержки сегментов сети 5G.

Сделанный шаг призван ввести единую унификацию, чтобы ускорить процесс выстраивания виртуализации при возведении экосистемы поддержки сотовой связи, обеспечения совместимости и осуществления необходимых преобразований при обслуживании сетей радиодоступа (RAN), опираясь на архитектуру американской компании Qualcomm. Главным «спонсором» развития этой экосистемы выступает, как очевидно, консорциум, отвечающий за развитие стандартов 5G.

Qualcomm анонсировала собственную экосистему из трех платформ для строительства сетей 5G


Если конкретно, то Qualcomm анонсировала развитие трех новых платформ поддержки 5G RAN-сетей: 1) платформа для поддержки радиочастотных блоков Qualcomm, 2) платформа для управления распределенной радиосетью Qualcomm и 3) платформа для управления радиоблоками в распределенной сети Qualcomm.



Этот набор технологий создается впервые. Он призван стать базой для создания промышленных решений, которые будут использовать ведущие операторы мобильной связи. С их помощью они смогут развертывать открытые конвергентные виртуальные сети радиодоступа RAN нового поколения (vRAN).

Разработка вышеупомянутых платформ будет вестись с учетом поддержки производителей коммуникационного оборудования. Это позволит им выпускать новое оборудование, которое будет соответствовать единым стандартам, позволит раскрыть полный потенциал 5G при модернизации общедоступных сетей и беспроводных корпоративных частных сетей в соответствии с новыми направлениями, заданными Qualcomm.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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