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Новые хромбуки Acer на базе Snapdragon 7c могут работать до 14 ч

22 октября 2020, 14:05




Acer анонсировала серию ультрапортативных ноутбуков на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7 с поддержкой 4G LTE.

Прежде всего, это хромбуки Acer Chromebook Spin 513 и Acer Chromebook Enterprise Spin 513, которые отличаются компактностью, малым весом (менее 1,2 кг), высокой производительностью и длительным временем автономной работы (до 14 ч), а также поддержкой сетей 4G LTE.

Acer Chromebook Spin 513

Acer Chromebook Spin 513


Новые устройства рассчитаны на сотрудников компаний и студентов, перешедших на удаленную работу или обучение из дома. Эти хромбуки Acer способны справиться с повседневными задачами, обладают длительным временем автономной работы и возможностью безопасно подключаться к интернету практически где угодно.



Модель Acer Chromebook Spin 513 построена на базе платформы Snapdragon 7c, предусматривающей установку 8-нм 8-ядерного процессора Qualcomm Kryo 468 и встроенной графической подсистемы Qualcomm Adreno 618. По данным производителя, такой хромбук способен проработать до 14 ч от одного заряда при обычной загрузке. Это позволяет рассчитывать на то, что даже при интенсивном использовании хромбук способен выдержать целый рабочий или учебный день.

Acer Chromebook Spin 513

Acer Chromebook Spin 513


Новый Acer Chromebook Spin 513 стоимостью от 429 евро (от 39 100 руб.) имеет 13,3-дюймовый IPS-дисплей FHD с лицевыми панелями среднего размера, защиту Gorilla Glass и шарнир с возможностью поворота на 360°, который позволяет полностью складывать его назад. Память Chromebook Spin 513 представлена до 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти.



Что касается портов, то модель Chromebook Spin 513 оснащена полноразмерным портом USB 3.0, двумя портами USB-C, один из которых предназначен также для питания, и комбинированным разъемом для микрофона и наушников. Беспроводные периферийные устройства можно подключить к системе через Bluetooth 5.0. Клавиатура островного типа с дополнительной подсветкой и трекпад, который также покрыт стеклом Gorilla Glass, обеспечивают необходимый уровень удобства и функциональности.

Acer также представила «корпоративную» модель Acer Chromebook Enterprise Spin 513 (от 699 евро / от 63 800 руб.) с разблокированными возможностями Chrome OS. Это устройство предназначено для компаний, которые получают за счет установки обновления Chrome Enterprise Upgrade возможность снабдить своих сотрудников необходимыми для эффективной работы инструментами для осуществления ими бизнес-функций.

Еще одна модель - Acer Chromebox CXI4 (от 569 евро / от 51 900 руб.) - идеально подходит для школ, семейного использования, работы и развлечений. Ее «корпоративная» версия - Acer Chromebox Enterprise CXI4 (от 639 евро / от 58 400 руб.) также доступна для корпоративного применения благодаря разблокированным возможностям Chrome OS.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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