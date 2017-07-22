Компания Transcend, занимающаяся разработкой встроенных решений для хранения данных, объявила о создании программы Control Center для гибкого управления граничными устройствами из облака и локально. К числу подконтрольных граничных устройств могут относиться различные устройства хранения данных: встроенные твердотельные накопители, модули памяти и SD-карты Transcend. Объединенные в группировку, они могут представлять собой комплект оборудования, например, на автоматизированных заводах, в интерактивных вывесках и автоматах по продаже билетов.
Предоставляемое с помощью Control Center управление помогает интеллектуально управлять устройствами и обеспечивать безопасность данных в распределённых сетях. Пользователи могут подключаться через облачные архитектуры - Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud и др., или устанавливать его непосредственно в локальной сети или на сервере.
При доступе к Control Center через облако, можно добиваться высокой операционной эффективности, благодаря возможности масштабирования системы управления. При ее развёртывании в локальной сети или на серверах главным становится обеспечение безопасности данных. При желании можно выбрать смешанную стратегию.
При возникновении сбоев Control Center немедленно уведомляет пользователей по электронной почте или SMS, помогая быстро обслуживать группировку устройств или выполнять резервное копирование данных. Периферийные устройства можно обновлять напрямую, минимизируя время простоя.
Передача данных, которые использует Control Center, происходит с применением сертификата SSL. При вводе пользователями своих конфиденциальных данных (номер учётной записи, пароль и личные данные) вся информация передаётся по защищённому каналу.
Анализ данных в Control Center доступен в графической форме. Можно проверять системную информацию, получать уведомления и реагировать на ситуации.
Производитель предоставляет SDK, помогающий решать задачу кросс-платформенной интеграции. Решение Control Center может быть адаптировано для предприятий, которые хотят получить максимальный контроль над распределенным набором устройств при использовании их как элементов взаимосвязанных решений.
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