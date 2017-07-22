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HUAWEI анонсировала Mate 40 и Mate 40 Pro: достижения iPhone 12 Pro Max «побиты»

22 октября 2020, 19:05




Китайская компания HUAWEI Consumer Business Group анонсировала ожидаемую серию флагманских смартфонов HUAWEI Mate 40, главным отличием которых должны были стать новые инновационные функции, а также аппаратные компоненты. Рынок, недавно встретивший флагманские смартфоны Apple iPhone 12, ждал, что же предложит китайский оппонент, который испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны Правительства США.

Забегая вперед, можно сказать, что Huawei действительно решила не прятаться и провела презентацию своей новой флагманской линейки, постоянно сравнивая ее характеристики с достижениями американского «смартфонопрома». Модели HUAWEI Mate 40 Pro+ и HUAWEI Mate 40 Pro смотрелись на фоне конкурентов достойно. Новые устройства Huawei впервые получили 5-нм процессоры, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и культовый дизайн Space Ring Design, вдохновленный тематикой космоса.

HUAWEI Mate 40 Pro обошел Apple iPhone по всем параметрам


Дизайн

Уже начиная с дизайна, Huawei показала, что не собирается копировать подходы Apple и готова соревноваться, предлагая то, что считает лучшим на сегодняшний день. «Плоскому» дизайну новых смартфонов Apple был противопоставлен более выигрышный дизайн, немного напоминающий продукцию Samsung - обновленную эстетику резко изогнутого дисплея с «водопадом» по бокам, который изгибается под крутым углом 88° и почти огибает края.

Китайской компании удалось не просто упаковать физические кнопки питания и качельку регулировки громкости сбоку, но и продублировать их использование подгружаемыми апплетами. Теперь при нажатии на соответствующую кнопку на экране появляется апплет уровня, с помощью которого удобно выставить необходимое значение громкости. Тем самым, Huawei удалось сразу устранить проблему ошибочных касаний.

HUAWEI Mate 40 Pro обошел Apple iPhone по всем параметрам


Дисплей

Смартфон имеет 6,76-дюймовую Flex OLED-панель с разрешением 2772х1344 пикселей, что соответствует плотности 456 ppi. Частота обновления составляет 90 Гц, частота опроса касаний - 240 Гц. Для аутентификации используется подэкраннный датчик отпечатков пальцев, но есть также удобная функция 2D-разблокировки по лицу.

По своим размерам новый смартфон Huawei практически идентичен 6,7-дюймовому iPhone 12 Pro Max - самому мощному смартфону в линейке Apple: ширина дисплея у Huawei Mate 40 Pro/Pro+ уже, чем у конкурента, всего на 2,6 мм.

HUAWEI Mate 40 Pro обошел Apple iPhone по всем параметрам


Чипсет

До сегодняшнего дня многих интересовал вопрос выбора чипсета. Флагман HUAWEI Mate 40 Pro оснащен новым процессором Kirin 9000, выпускаемым на 5-нм техпроцессе TSMC. В сравнении с Apple A14 у Kirin 9000 на 30% больше транзисторов. Разработанная в Huawei собственная SoC имеет основное ядро ARM Cortex-A77 с тактовой частотой до 3,13 ГГц, три ядра ARM Cortex-A77 с немного меньшей частотой 2,54 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,04 ГГц для обработки менее требовательных задач. Такой 8-ядерный CPU на 10% быстрее Snapdragon 865+.

Графика обрабатывается 24-ядерным графическим процессором Mali-G78MP24, который на 52% быстрее ускорителя Snapdragon 865+. Также как и A14, Kirin 9000 имеет вычислительный блок поддержки нейросетей NPU. По результатам тестов его производительность в 2,4 раза выше, чем у того же Snapdragon 865+.

С точки зрения энергоэффективности Kirin 9000 также «бьет» Snapdragon 865+ по всем «направлениям: 25% по CPU, 150% по NPU, 50% по GPU.

Поддержка сетей 5G

Поддержка 5G также является частью Kirin 9000. В сравнении с 5G-модемом X55 (устанавливаемым во всех моделях iPhone 12) и Snapdragon 865+ скорость отдачи контента (UL) у Kirin 9000 в сетях 5G получается в 5 раз выше, а скорость загрузки (DL) - в 2 раза выше.

Память, батарея, питание

Смартфон Huawei Mate 40 Pro/Pro+ оснащен 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт основной памяти. Kirin 9000 поддерживает Bluetooth v5.2 и Wi-Fi 6.

Смартфон получает питание от аккумулятора емкостью 4400 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку SuperCharge мощностью 66 Вт. Для сравнения, у iPhone 12 Pro Max проводная зарядка имеет мощность 20 Вт.

Кроме того, HUAWEI Mate 40 Pro поддерживает впечатляющую беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что является одной из самых быстрых реализаций этой технологии на рынке. Можно также воспользоваться функцией обратной беспроводной зарядки, чтобы зарядить аксессуары, такие как наушники TWS.

HUAWEI Mate 40 Pro обошел Apple iPhone по всем параметрам


Камера

«Камерная» часть HUAWEI Mate 40 Pro выстроена на базе оборудования Leica. Знаковая особенность моделей HUAWEI Mate 40 Pro и HUAWEI Mate 40 Pro+ - это высокое качество видеосъёмки. Основная и фронтальная камеры с кинообъективами имеют соотношение 3:2. Функция Steady Shot позволяет получать чёткие, детализированные кадры в формате 4K, а технология XD Fusion HDR Engine обеспечивает оптимальный баланс экспозиции даже при съёмке в экстремально контрастных условиях освещения.

HUAWEI Mate 40 Pro обошел Apple iPhone по всем параметрам


Необходимо отметить такие новые функции, как Tracking Shot и Story Creator, которые позволяют создавать кинематографические эффекты. В снятые видеоролики можно добавить фоновую музыку и фильтры.

Серия HUAWEI Mate 40 получила функции направленного микрофона Audio Focus и Audio Zoom, а также возможность записи звука с подключенных по Bluetooth внешних устройств.

Для основной съемки предлагается использовать 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1,9 и оптической стабилизацией. Рядом с ней находится широкоугольная камера на 20/16 МП (f/1,8) и телеобъектив на 12/8 МП с 5- или 3-кратным увеличением, а также Zoom-камера с мощным 7- или 5-кратным оптическим зумом - для HUAWEI Mate 40 и Mate 40 Pro, соответственно.

HUAWEI Mate 40 Pro обошел Apple iPhone по всем параметрам


На передней панели находится 13-мегапиксельная (f/2,4) сверхширокоугольная камера с полем обзора 100° и 3D-датчик ToF. И передняя, и задняя камеры могут записывать замедленное видео со скоростью 240 кадр/сек.



Программное обеспечение

С точки зрения программной оболочки, HUAWEI Mate 40 Pro работает под управлением EMUI 11. Интересна новая функция Eyes on Display (EOD), позволяющая пользователям записывать короткое видео и устанавливать его в качестве динамических обоев на экране блокировки. Поддерживается управление жестами, которое теперь «обросло» новыми элементами. Например, можно выполнять некоторые действия, не прикасаясь к экрану. Скажем, для вывода устройства из спящего режима достаточно просто провести рукой над экраном, а управлять интерфейсом можно с помощью движений руки влево, вправо, вверх или вниз. С помощью жеста можно также ответить на входящий вызов.

Новая функция активации с помощью взгляда позволяет разблокировать смартфон, просто посмотрев на него. При этом пользователь может настроить интерактивный домашний экран так, чтобы получать важную для него информацию с первого взгляда. Таким же способом можно приглушить звук входящего вызова. Кроме того, пока экран находится в поле зрения пользователя, смартфон отключает автоматический переход в спящий режим.

HUAWEI Mate 40 Pro обошел Apple iPhone по всем параметрам


Цены

HUAWEI Mate 40 Pro обойдется в 1199 евро (109 500 руб.) в конфигурации 8/256 Гбайт. Модель HUAWEI Mate 40 Pro+ (12/256 Гбайт) будет стоить 1399 евро (127 400 руб.). Самая дешевая модель HUAWEI Mate 40 (8/128 Гбайт) будет продаваться по 899 евро (82 100 руб.).



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