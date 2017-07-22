HUAWEI не ограничилась выпуском только флагманских смартфонов Mate 40. Рассматривая свою стратегию присутствия на рынке как производителя экосистемы из «родственных» устройств, компания готова предложить модели, которые можно применять для профессиональной деятельности, отдыха и развлечений. Теперь в ее линейке появились и аудио-продукты полупрофессионального уровня. Сегодня HUAWEI анонсировала свои первые беспроводные полноразмерные наушники HUAWEI FreeBuds Studio.
Акцент сразу был сделан на качество. Новые наушники FreeBuds Studio обладают студийным качеством звука и широким частотным диапазоном - до 48 кГц. Это обеспечивает точную передачу звука, принимаемую не только любителями, но и профессионалами.
Помимо этого, в новой модели применена технология интеллектуального динамического активного шумоподавления. Благодаря ей выполняется автоматическая настройка, предлагая на выбор три режима в зависимости от условий окружающей среды.
Третья важная характеристика FreeBuds Studio - это возможность одновременного подключения наушников сразу к двум устройствам. Такая возможность достигается благодаря использованию четырехканального, двухрежимного, двойного подключения. Наушники поддерживают двойное подключение не только с различными устройствами HUAWEI, но и с устройствами, работающими на других операционных системах. Благодаря такой «необычной» функции, можно моментально переключаться между ними - например, слушая музыку, переключаться на смартфон и выполнять голосовой вызов.
Корпус наушников спроектирован с использованием простых линий и дополнен металлической матовой текстурой. Наклон оголовья увеличен до 150° для более удобной посадки. Мягкие и удобные амбушюры HUAWEI FreeBuds Studio выполнены из искусственной кожи, их размер составляет 65х42 мм, что обеспечивает отличную звукоизоляцию и комфорт.
Изнутри FreeBuds Studio оснащены инновационной двухслойной звукоизоляционной структурой. С учетом интеллектуального активного шумоподавления происходит полная нейтрализация шумов громкостью до 40 дБ. Наушники точно распознают окружающие звуки благодаря встроенному IMU-датчику и системе микрофонов. Это позволяет автоматически изменять настройки шумоподавления в зависимости от условий окружающей среды.
Одна полная зарядка наушников HUAWEI FreeBuds Studio обеспечивает воспроизведение музыки до 24 часов при выключенном режиме активного шумоподавления и до 20 часов при включенной функции активного шумоподавления. Всего 10 минут быстрой зарядки наушников хватит на 5 часов прослушивания музыки с включенным шумоподавлением или на 8 часов, если шумоподавление отключено.
Модель стоит 299 евро (27 300 руб.).
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