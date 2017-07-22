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Умные очки Huawei х Gentle Monster Eyewear II: Huawei показала модели «от кутюр»

22 октября 2020, 22:49




Huawei официально объявила о выпуске смарт-очков нового поколения HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II. Новый модный аксессуар гармонично сочетает в себе передовые технологии HUAWEI с дизайном премиального бренда солнцезащитных очков GENTLE MONSTER.

Новая модель умных очков сочетает в себе актуальные инновации в сфере аудио, эргономики и искусственного интеллекта вместе с изяществом премиального бренда из мира моды. Она отражает новое направление развития современного рынка, когда в продукте сочетаются сразу два направления которые раньше практически не пересекались: технологии и мода.

Huawei х Gentle Monster Eyewear II


Первое направление представляет в данном случае китайская компания Huawei, известная своими передовыми разработками в области компьютерных и телекоммуникационных технологий. Второе направление - южнокорейская компания GENTLE MONSTER, с 2011 года выпускающая модные элитные солнцезащитные очки.



Очки Huawei Gentle Monster Eyewear II относятся уже ко второму поколению, где представлены «смелые» и «дальновидные» варианты дизайна Gentle Monsters. Это партнерство между производителем бытовой электроники и модным брендом направлено на интеграцию умных технологий в роскошные аксессуары.

Eyewear II сочетает фирменный дизайн GENTLE MONSTER и предлагает широкий выбор очков как для коррекции зрения, так и солнцезащитных моделей, разработанных с использованием передовых технологий HUAWEI, включая функции защиты конфиденциальности.

В конструкции очков использован ультратонкий широкоамплитудный динамик полуоткрытого типа, который гарантирует чёткое стереозвучание при любых внешних условиях. Функция Smart Interaction превращает очки в персонального помощника, который предлагает не только быстрый доступ к различной информации и интуитивное взаимодействие, но и обеспечивает высокий уровень комфорта при использовании умных носимых устройств.

Huawei х Gentle Monster Eyewear II


Высокая точность изготовления и плотное расположение электронных элементов позволили сделать смарт-очки Eyewear II компактными. Тонкие дужки изготовлены из титана и пластика, обеспечивая прочность при малом весе. Петли крепления дужек, выполнены из эластичного титанового материала, что гарантирует долговечность и надёжную посадку.

Очки HUAWEI Eyewear II поддерживают новую систему интуитивного управления жестами. Для сопряжения с мобильным устройством необходимо слегка коснуться левой дужки. Голосовой помощник активируется двойным касанием по левой дужке. Очки поддерживают свайпы, помогая переключаться на следующую или предыдущую композицию или регулировать громкость. Чтобы добиться соответствующего результата, достаточно провести пальцем по дужкам, не доставая смартфон.

Умные очки HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II поступят в продажу с октября по цене от 299 евро (27 300 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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