Компания HUAWEI анонсировала выпуск своей первой полноразмерной Hi-Fi колонки HUAWEI Sound, разработанной совместно с французской компанией Devialet, крупнейшим в мире производителем акустической техники. Проект разработки нового продукта HUAWEI Sound X был запущен в 2019 году. Его целью было создание первой беспроводной колонки, поддерживающей технологии и уровень звучания, который мог бы удовлетворить как обычных пользователей, так и меломанов.
Колонка HUAWEI Sound получила четыре динамика Devialet с запатентованной акустической технологией. Визитной карточкой нового устройства стали объемное звучание с заполнением пространства и эффектом погружения.
Секретом достижения является особая конструкция равномерного расположения (под углом 120°) трех полноразмерных динамиков мощностью 5 Вт, выполненных по технологии Devialet SPACE. Благодаря такому решению достигается заполнение всего помещения качественным объемным звуком, создание ощущения присутствия как в большом концертном зале. Технология SPACE предусматривает получение сигнала, раскладываемого на три разнонаправленных динамика, в зависимости от месторасположения слушателя. В результате «умного» пересчета формируется эффект полного погружения, устраняя пространственные ограничения любого помещения.
Второй интересной особенностью колонки HUAWEI Sound X является стабильность и высокая громкость извлечения басов, создаваемых 4-дюймовым низкочастотным динамиком с мощностью 40 Вт, при отсутствии искажений даже при звуке высокой мощности. Несмотря на компактный размер, высокая мощность басов обеспечивается благодаря конфигурации Push-Push от Devialet. Она предусматривает установку двух пассивных излучателей, которые усиливают друг друга, предотвращая обратные колебания. Это уменьшает искажения, образующиеся из-за ревербации мембран, и гарантирует стабильность даже при высоком уровне громкости (до 90 дБ), всегда обеспечивая качественное звучание без искажений.
Мощные басы всегда были основой линейки HUAWEI Sound. В нынешней новинке Huawei планка повышает еще выше за счет технологии Devialet SAM. Конструкция обеспечивает максимальные одновременные вибрации на сверхнизких частотах без искажений и широкий динамический диапазон, что дает пользователю ощущение присутствия на живом концерте.
HUAWEI Sound имеeт четыре режима звуковых эффектов: Devialet SPACETM «Сцена» (Soundstage), «Вокал» (Vocals), Hi-Fi и «Бас» (Bass). Эти режимы легко настраиваются через приложение HUAWEI AI Life.
HUAWEI Sound предоставляет разнообразные возможности для подключения: Bluetooth (LDAC), UPnP и разъем 3.5 мм (AUX-in). Модель будет продаваться по цене от 199 евро (18 000 руб.).
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