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iPhone 12 очень быстро разряжается в сетях 5G

23 октября 2020, 09:12




Издание Tom's Guide провело тестирование реального времени автономной работы новых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro в сетях 5G. Оказалось, что использование новых технологий связи катастрофически сказывается на доступном ресурсе питания этих смартфонов. Оба телефона, которые принимали участие в испытаниях, разрядились примерно на два часа быстрее, чем когда подключение к 5G было выключено.

Теоретически всем хорошо известно, что переход на 5G - это серьезный прорыв для индустрии смартфонов. Теоретические максимальные скорости загрузки и выгрузки контента намного выше в сетях 5G, чем в 4G LTE. Это позволяет обрабатывать в 5G больше трафика, иметь меньшие задержки на получение данных. Но все новое - это еще и, к сожалению, повышенное потребление энергии.

qualcomm_x55_iphone_12


Испытания, проведенные Tom's Guide, затрагивали непрерывный серфинг в интернете с яркостью экрана 150 нит. Помимо этого, каждые 30 секунд выполнялся запуск перехода на новый сайт. Процесс испытаний продолжался до тех пор, пока батарея ни разряжалась до 0%. В испытаниях участвовали смартфоны Apple iPhone 12 и Apple iPhone 12 Pro.

При работе в сети 5G AT&T телефон iPhone 12 проработал 8 часов 25 минут. После повторного теста в той же сети, но с переходом на соединения только 4G тот же iPhone 12 продержался 10 часов 23 минуты.

У модели iPhone 12 Pro дела обстояли немного лучше. Время его автономной работы в сети 5G составило 9 часов 6 минут, а в сети 4G эта модель продержалась 11 часов 24 минуты.

Для сравнения испытатели Tom's Guide проверили ресурс автономной работы в сети 5G для четырех других популярных телефонов на платформе Android. Были получены следующие результаты, причем оценка выполнялась на разных частотах обновления экрана:

  • Galaxy S20 5G: 9 ч 31 мин. (60 Гц) / 8 ч 04 мин. (120 Гц)
  • Galaxy S20 Plus 5G: 10 ч 31 мин. (60 Гц) / 8 ч 55 мин. (120 Гц)
  • OnePlus 8T 5G: 10 ч 49 мин. (60 Гц) / 9 ч 58 мин. (120 Гц)
  • Google Pixel 5: 9 ч 56 мин. (60 Гц) / 9ч 29 мин. (90 Гц)


Несложно заметить, что даже с более высокой частотой обновления (когда потребление энергии намного возрастает), три из четырех Android-телефонов «пережили» iPhone 12, а два из них даже превзошли показатели iPhone 12 Pro.

Стоит отметить, что при стандартной частоте обновления 60 Гц все четыре Android-телефона превосходят iPhone 12 и 12 Pro.



Необходимо также отметить, что Apple добавила функцию Smart Data Mode. Ее смысл состоит в автоматическом переключении с 5G на 4G для экономии заряда батареи при возникновении определенных условий. Для экономии можно также просто выключить 5G.

Отметим, что все новые модели Apple iPhone 12 поддерживают 5G. За работу в этих сетях отвечает модем Qualcomm Snapdragon X55. Именно такая информация появилась еще при первых разборках тестовых устройств iPhone 12.




В то же время Qualcomm уже предлагает более новый чип X60, но этот продукт вышел на рынок слишком поздно, чтобы Apple успела установить его в смартфоны линейки iPhone 12.

Чип Snapdragon X55 обеспечивает поддержку 5G ниже 6 ГГц, а также mmWave в США. В моделях, предназначенных для продажи в других странах, предоставляется поддержка только для подключений 5G в низком диапазоне.

Уже имеется информация, что в следующем году при выпуске модели iPhone 13, скорее всего, будут применяться модемы Snapdragon X60. Ожидается, что это значительно улучшит производительность аккумулятора, размер чипа и возможности подключения. Apple, со своей стороны, уже сообщила, что планирует использовать будущие чипы Qualcomm в iPhone как минимум до 2024 года. Согласно сделанному ранее заявлению Apple и Qualcomm, конкретно упоминаются пока еще не объявленные модемы Snapdragon X65 и Snapdragon X70.



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