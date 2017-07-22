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Графический процессор Intel Xe-HPG DG2 проходит альфа-тестирование в Intel

23 октября 2020, 13:57




При публикации отчета за третий квартал компания Intel сообщила о начале поставок своего первого графического процессора Intel DG1. Эта модель предназначена для оснащения компьютерных систем средствами дискретной графики. Новый процессор Intel Iris Xe MAX будет устанавливаться в ультрапортативных ноутбуках и других устройствах.

В основе нового процессора использована модель Xe-LP. Эта архитектура описывает элементы, предназначенные для строительства компьютерных систем с низким энергопотреблением. В частности, в эту экосистему входит графический процессор Intel, предназначенный для использования в качестве iGPU.

Графический процессор Intel Xe-HPG DG2 альфа-тестирование лаборатория Intel


Однако для геймеров новые системы пока не настолько интересны, потому что они навряд ли способны справиться с поддержкой ресурсоемких игровых программ в рамках предлагаемой конфигурации с графическим процессором. Для таких систем требуется более высокая производительность и энергоэффективность, способные обеспечить максимальную частоту кадрирования и высокое разрешение.

Появление таких задач стало причиной для разработки нового графического процессора второго поколения Xe-HPG DG2. Он будет обладать аппаратными функциями, ожидаемыми от графического игрового процессора, например, с поддержкой трассировки лучей и т.п. В этом случае он будет востребован в геймерской среде.



Производство таких процессоров может быть налажено только за пределами фабрик Intel, где еще нет технологий подходящего уровня. По слухам, заказы на производство таких процессоров, скорее всего, передаются на предприятия TSMC.

Сообщается, что в настоящее время графический процессор Xe-HPG DG2 находится на стадии альфа-тестирования. Его характеристики активно изучаются в тестовых лабораториях Intel. Эта информация позволяет сделать вывод что уже через несколько месяцев можно ожидать выхода финальной версии чипа Xe-HPG DG2.



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