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WD SanDisk анонсировала две беспроводные зарядки серии Ixpand для Qi-совместимых гаджетов

23 октября 2020, 16:04




Компания SanDisk анонсировала выпуск двух устройств для беспроводной зарядки - Ixpand Wireless Charger Sync и Ixpand Wireless Charger 15W.

Первое устройство, Ixpand Wireless Charger 15W, имеет традиционный вид обыкновенной шайбы. Такая форма позволяет разместить одновременно только одно устройство для его зарядки. Для выполнения беспроводной зарядки необходимо соблюсти два условия: 1) заряжаемый смартфон должен отвечать требованиям стандарта Qi, 2) его корпус должен быть изготовлен из материала толщиной не более 5 мм. Зарядное устройство поставляется с адаптером переменного тока SanDisk.

Ixpand Wireless Charger 15W



Вторая модель - Ixpand Wireless Charger Sync - обладает более широкими возможностями. Хотя она позволяет заряжать тоже только одно устройство одновременно, она дает возможность выполнять ряд дополнительных функций, которые более соответствуют основному направления развития бизнеса Sandisk. Устройство предоставляет возможность автоматического резервного копирования фотографий, видео и контактов телефона. Чтобы выполнить эти операции, достаточно просто положить телефон на зарядное устройство.



Предусмотрена возможность индивидуальной настройки нескольких профилей. В этом случае одной зарядкой в полном объеме смогут пользоваться все члены семьи, создавая резервные копии для своих телефонов во время зарядки.



Модель SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W стоит всего 49,99 доллара (3800 руб.), хотя некоторые сочтут эту сумму слишком высокой. Модель SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync, которая поставляется со встроенным хранилищем, стоит 99,99, 129,99 и 199,99 долларов (7700, 10 000 и 15 400 руб.) в зависимости от емкости хранилища: 64, 128 и 256 Гбайт, соответственно.


SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W




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