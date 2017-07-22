Международная компания ELARI объявила о старте продаж флагманской модели KidPhone 4GR - первых в России детских круглых смарт-часов с поддержкой сетей 4G/LTE и помощником Яндекс.Алиса. Часы-телефон выстроены на платформе Android, имеют круглый яркий сенсорный дисплей с высокой скоростью отклика, настраиваемый сменный дизайн экрана, мощный набор опций «комбо» для связи и трекинга, а также встроенную поддержку системы голосового ассистента Яндекс.Алиса.
«В свое время ELARI первая вывела на российский рынок детские смарт-часы, де-факто создав этот сегмент носимых гаджетов, - заявил Йосеф Закс, основатель и управляющий директор компании ELARI. - Я лично верю, что мы как родители должны максимально отсрочить появление у наших детей смартфонов. Поэтому мы продолжаeм искать новые решения, чтобы делать свои продукты еще привлекательнее и для детей, и для их родителей».
Название ELARI KidPhone 4GR отражает, что модель часов на Android предназначена для детей (Kids), поддерживает их работу в сетях 4G, а присутствие буквы R отражает форм-фактор модели - Round (круглый).
Модель оснащена сенсорным дисплеем IPS 1.3" FULL Round Screen с разрешением 240x240 пикселей. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 580 мАч. В среднем, часы могут работать до 48 ч в режиме ожидания.
Появление в пакете поддержки голосового помощника Яндекс.Алиса отражает готовность разработчика предоставить дополнительные преимущества и сделать детские часы не только инструментом для информационного оповещения, а также активным помощником в решении различных текущих вопросов.
Считается, что детские «умные» часы изменили культуру воспитания и отношение многих родителей к общению с детьми. Сегодня фокус смещен на смарт-подход во всем, включая технологии, которые работают на пользу всей семьи.
Поддержка будущих обновлений операционной системы часов и дальнейшее наращивание их функций будут осуществляться «по воздуху». Планируется со временем добавить дополнительные развлекательные и образовательные функции - радио, аудиокниги и т.п.
Помимо поддержки 4G, в часах присутствует возможность подключения к WiFi для экономии интернет-трафика. Улучшенный громкий динамик позволяет комфортно общаться и слушать музыку, а через Bluetooth можно подключить часы к внешнему аудиоустройству: наушникам, колонке, музыкальному центру, автомагнитоле. Для хранения музыки и фотографий в устройстве выделено до 2GB памяти.
Часы ELARI KidPhone 4GR способны обеспечить дополнительную безопасность для детей. Функция аудио-мониторинга позволяет контролировать и оценивать обстановку вокруг ребенка. Усовершенствованный GPS- и Глонасс-трекинг отображают перемещения ребенка в бесплатном приложении ELARI SafeFamily. Подстраховку потери сигнала со спутника предоставляют LBS и Wi-Fi-модули, которые также способны определять местоположение по сетям Wi-Fi и вышкам сотовой связи. Для тревожной ситуации предусмотрена встроенная кнопка SOS.
Часы весят 52 гр, толщина корпуса - 16,5 мм. Модель отвечает требованиям влаго- и пылезащиты IP67. При попадании под воду гарантируется работоспособность в пресной воде до 30 минут на глубине до 1 метра.
Цена ELARI KidPhone 4GR - 6990 руб. При покупке с сайта компании можно получить скидку в размере 500 руб.
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