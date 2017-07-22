Во время недавней презентации новой линейки флагманских смартфонов Mate 40 компания Huawei представила также свои новые чипсеты Hisilicon Kirin 9000 5G и Hisilicon Kirin 9000E 5G. Первая модель используется в новых флагманских моделях Mate 40, информацию об использовании второй модели Huawei пока не уточняла.
Чипсеты серии Kirin 9000 Series были созданы Huawei для смартфонов, поддерживающих сети 5G. Поддержка предоставляется за счет специализированного чипа Balong 5000, анонсированного еще летом 2019 года. Он поддерживает мультирежим доступа к сетям всех поколений - 2G/3G/4G/5G, совместим с 3GPP Release 15, а поддержка 5G предоставляется без каких-либо ограничений на всем диапазоне частот, предусмотренных стандартом - sub-6 ГГц и mmWave.
Новый чипсет Kirin 9000 заменяет прежний флагманский 7 нм чипсет Kirin 990 5G. В настоящее время Kirin 9000 является первым на рынке процессором, где была преодолена отметка компоновки в 15 млрд транзисторов. Реальная «емкость» составила более 15,3 млрд транзисторов, что делает Kirin 9000 самым плотным и полнофункциональным SoC для 5G на сегодняшний день.
В мощном процессоре реализована трехуровневая архитектура энергоэффективности. Процессорный блок представлен восемью ядрами: одно большое суперядро Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц; три средних вычислительных ядра Cortex-A77, каждое из которых работает с тактовой частотой 2,54 ГГц; четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,04 ГГц каждое.
В результате такой компоновки базовая частота чипсета Kirin 9000 оказывается немного выше, чем у Snapdragon 865 Plus, который работает на частоте 3,1 ГГц. Это ставит сейчас Kirin 9000 на первое место среди мобильных процессоров с самой высокой тактовой частотой.
В SoC Kirin 9000 интегрирован также 24-ядерный графический процессор Mali-G78. 24-ядерный графический процессор Mali-G78 считается самым мощным графическим процессором в линейке процессоров, которые когда-либо устанавливались на устройствах Huawei. Он обеспечивает улучшенную графическую производительность и высокую аудиовизуальную поддержку для иммерсивных игр. По сравнению с предыдущим графическим процессоров Mali-G76, являвшегося частью чипсета Kirin 990, количество ядер увеличено вдвое, а производительность возросла на 60%.
Еще один существенный вычислительный блок - это поддержка нейросетей NPU, представленная двумя большими ядрами и одним крошечным ядром, что позволяет реализовать ИИ на новом уровне.
Второй из представленных на анонсе Huawei процессоров стал Kirin 9000E. Во многом он похож на своего «старшего брата» и прежде всего отличается только меньшим количеством ядер графического процессора Mali-G78, которое упало до 22.
С точки зрения архитектуры, Kirin 9000E используют такую же 8-ядерную схему, представленную суперядром Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц, тремя большими вычислительными ядрами Cortex-A77 с тактовой частотой 2,54 ГГц. и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 2,05 ГГц.
Оба процессора - Kirin 9000 и Kirin 9000E - производятся по 5-нм технологическому процессу EUV, производственную площадку для которого ранее предоставляла компания TSMC. Они также поддерживают память LPDDR5/4X и флэш-память UFS, качество звука HiFi, видео 4K HDR и т.д.
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