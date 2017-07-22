Флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X предоставляет сегодня большие возможности для построения высокопроизводительного ПК. Но оказалось, что его реальные возможности даже чуть выше, чем официально заявлено производителем. Такой вывод удалось делать после проведения независимых тестов, опубликованных на портале Geekbench.
Вычислительные ресурсы процессора AMD Ryzen 9 5950X представлены 16 ядрами и 32 потоками. Процессор имеет базовую частоту работы 3,4 ГГц, а его тактовая частота может быть разогнана до 4,9 ГГц. Поддержку высокой вычислительной мощности обеспечивают следующие системные ресурсы: 64 Мбайт кеш-памяти L3, 8 Мбайт кеш-памяти L2, поддержка PCIe 4.0, различные опции для повышения производительности, которые предоставляет архитектура AMD Zen 3.
Исследователи отмечают, что с учетом обнаруженных на Geekbench данных удалось выяснить, что этот мощный процессор удалось разогнать в некоторых тестах до более высоких, чем было заявлено частот, немного превышающих 5 ГГц.
Достичь превышения реального уровня разгона надо номинальным удалось за счет того, что в расчетной максимальной частоте разгона не учитывается возможность применения функции Precision Boost Overdrive (PBO). Если разгон осуществлять при соблюдении «правильных» условий с достаточным уровнем охлаждения, то применение PBO позволяет достичь более высоких тактовых частот. Их можно удержать на коротких участках, получив импульсную дополнительную производительность.
Позднее оказалось, что аналогичные результаты наблюдались и ранее в некоторых прогонах на Geekbench. Предположительно они были получены на том же испытательном стенде.
Результаты разгона AMD Ryzen 9 5950X до тактовой частоты 5,04 ГГц
После того, как на Geekbench были обнаружены четыре записи по тестам, оказалось, что процессор Ryzen 9 5950X на материнской плате ASUS ROG Crosshair VII Formula с 32 Гбайт ОЗУ удалось разогнать до 5,04 ГГц. Другая запись отражает тот же чип, который был разогнан до 5,01 ГГц на материнской плате ASUS ROG Strix X570-I Gaming с 16 Гбайт ОЗУ.
Результаты аналогичного тестирования, найденные в пяти тестах для процессора AMD Ryzen 9 5950X, показали, что его удалось разогнать до частот, превышающих 5 ГГц. Результаты этих тестов сведены в следующей таблице:
Результаты тестов, обнаруженные на Geekbench, прогона AMD Ryzen 9 5950X с разгоном до частот, превышающих 5 ГГц.
Оценивая результаты прогонов, можно подытожить, что при разгоне Ryzen 9 5950X до 5,04 ГГц его лучший результат составил 1663 балла в одноядерном тесте и 15860 баллов в многоядерном тесте.
Если усреднить полученные для AMD Ryzen 9 5950X результаты (четыре лучших прогона были получены при максимальной частоте 5,04 ГГц), то будет получен следующий результат: 1655,25 баллов для одноядерного теста и 15824,25 баллов для многоядерного теста.
Для сравнения приводятся результаты недавних тестов для процессора Ryzen 9 3950X. Его прогоны в Windows показали 1361 баллов для одноядерного теста и 14833 баллов для многоядерного теста.
Вывод, который можно сделать из сказанного, сформулировал пользователь @TUM_APISAK. Он отметил, что многие чипы AMD, похоже, способны показать более высокие частоты разгона в реальных тестах, чем было заявлено для них в спецификации от производителя.
Если быть более конкретным, то на практике были получены следующие данные:
Ryzen 9 5900X можно разогнать до 4,94 ГГц (при официальном пределе 4,8 ГГц)
Необходимо отметить, что серия процессоров AMD Ryzen 5000 уже сама по себе привлекательна с точки зрения достижения более высокой производительности. Даже официально ее прирост IPC составляет 19% по сравнению с Zen 2.
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