В начале сентября американская компания Sabrent, хорошо известная на рынке своими быстрыми твердотельными накопителями, объявила о выпуске новой модели - Rocket 4 Plus, которую отличаются крайне высокие характеристики. По данным компании, скорость последовательного чтения для этой модели может достигать 7000 Мбайт/с, скорость записи - 6850 Мбайт/с. Такие высокие результаты во многом обязаны применению контроллера Phison PS5018-E18 следующего поколения.
Назначение контроллера связано в основном с управлением работой SSD-накопителя, контролем за передачей потоков данных микросхемами флэш-памяти NAND, а также с обслуживанием операций ввода-вывода.
Как оказалось, контроллер Phison выполняет эти операции на максимальной скорости. Согласно полученным оценкам, скорость чтения и записи E18 может достигать 7000 Мбайт/с, а операции чтения и записи по случайным адресам для при передаче 4K-потока могут происходить со скоростью до 1 млн операций IOPS.
Характеристики контроллера представлены в следующей таблице:
Контроллеры Phison
Очевидно, что для достижения таких скоростей потребуется использовать совместимую материнскую плату. В настоящий момент на рынке существует всего несколько потребительских чипсетов, официально поддерживающих интерфейс PCIe 4.0: X570, B550 и TRX40. Эти чипсеты относятся к AMD. Intel обещает перейти на поддержку PCIe 4.0 для настольных ПК только в начале следующего года, когда появятся процессоры Rocket Lake.
Более того, уже появились результаты тестов. Как сообщают исследователи из TweakTown, они обнаружили на портале CrystalDiskMark результаты тестирования накопителя Rocket 4 Plus, оснащенного контроллером E18. SSD-накопитель Phison E18 показал скорость чтения 7,38 Гбайт/с, а скорость записи - 7,025 Гбайт/с.
Результаты тестов CrystalDiskMark для накопителя Phison PS5018-E18.
Пока нет четкой ясности, какая именно конфигурация применялось в тестах. Сообщается, что контроллером была именно E18.
Результаты этих тестов наглядно показывают, что в скором будущем на рынке ожидается ожесточенная борьба за производительность. Соперничество Phison способно составить ряд других производителей, выпускаюищх быстрые контроллеры. Например, можно назвать Silicon Motion. Недавно эта компания анонсировала три новых контроллера PCIe 4.0, самый быстрый из которых способен показать скорость чтения до 7400 Мбайт/с и скорость записи до 6800 Мбайт/с.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".