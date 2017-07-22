Samsung Electronics и Стэнфордский университет объявили о результатах совместного проекта, который до сих пор держался в тайне. Речь идет о разработке и создании OLED-дисплея, способного воспроизводить изображение с феноменально высоким разрешением - до 10 000 пикселей на дюйм (PPI).
Целью разработки являлось создание устройства, для которого повышенное разрешение является неотъемлемым свойством, необходимым с учетом характера его применения. Ожидается, что такие дисплеи будут отличаться от существующих тем, что будут рассчитаны не только на обычный просмотр со стандартного удаления, но также позволят рассматривать изображения со значительно более близкого, чем принято, расстояния. Их главная прикладная ниша - приложения для виртуальной реальности.
Уровень технологии, используемой для нового дисплея с плотностью 10 000 пикселей на дюйм, намного выше того, что применяется для существующих гарнитур виртуальной реальности. Чтобы сравнить его с тем, что достигнуто в массовой промышленности, необходимо напомнить, что большинство смартфонов, выпускаемых сегодня, в том числе премиум-класса, имеют разрешение, выражаемое через плотность пикселей на экране, которое не превышает уровня 400-500 ppi. Уровень, достигнутый разработчиками Samsung и Стэнфорда, на порядок выше.
Главная задача, которую старались решить разработчики, состояла в том, что большинство существующих в настоящее время VR-устройств проявляют эффект, который носит название "screen door" («экранная дверь»). Он связан с тем, что если приглядеться, то на экране можно различить участки между пикселями, не заполненные изображением. Это разрушает целостность выводимой на экран картинки.
Что касается самой технологии, благодаря которой достигается подобный эффекта такого высокого разрешения, то речь идет об использовании поверх стандартной технологии OLED особой пленки для излучения белого света между излучающими слоями. Благодаря ей, цвета начинают «резонировать» через пиксели и, таким образом, «порождается» гораздо более высокую плотность пикселей, чем позволяет получить стандартная OLED RGB, применяемая в телефонах.
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