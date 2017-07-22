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Удаление учетной записи Facebook ведет к потере достижений в играх для Oculus VR

26 октября 2020, 12:20




На прошлой неделе выяснилась особенность, связанная с блокировкой учетных записей Facebook. Оказалось, что у практики запретов Facebook имеются «подводные камни». В частности, последующее удаление учетной записи Facebook приводит к потере контроля над личным кабинетом для зарегистрированной VR-гарнитуры Oculus Quest 2 VR HMD. Возникает неразбериха, которая приводит к блокировке всех ранее купленных игр, а также удалению всех игровых достижений в играх с использованием элементов виртуальной реальности и требующих использования VR-шлема Oculus.

Удаление учетной записи Facebook потеря игровые достижения VR гарнитура Oculus


Известно, что недавно в Facebook прошла кампания по временной блокировке учетных записей пользователей, записи которых Facebook расценил как содержащие «недопустимые» намеки или фейки. Оценки с такими суждениями выставлял «Искусственный интеллект», который, по сообщениям пострадавших, часто неправильно интерпретировал смысл постов или реплик. Чаще всего, ошибка возникала, когда ИИ воспринимал текст дословно, хотя на самом деле в нем содержался просто юмор или шутка.

Кампания запретов проводилась в Facebook в связи с борьбой с распространением фальсификаций и фейков, связанных с пандемией и COVID. Попасть под эту «раздачу» мог практически каждый.

Если пользователь по какой-то причине (например, для сохранения конфиденциальности) решал, что ему больше не нужна учетная запись Facebook, и удалял ее, то оказывалось, что все игры для Oculus, которыми он управлял ранее, навсегда исчезали из его списка поддержки.

Удаление учетной записи Facebook потеря игровые достижения VR гарнитура Oculus


Об этом сообщает Twitter-пользователь CixLiv, который потратил время, чтобы... прочитать Условия использования Oculus. Согласно этим правилам, удаление учетной записи Facebook, что обычно делается после ее деактивации, ведет не только к полному удалению всех данных в Facebook, но также к удалению личного профиля в системе поддержки гаджетов Oculus. Там удаляются все цифровые права ко всем ранее приобретенным играм, а также все зарегистрированные игровые достижения.



Но история с блокировками в Facebook на этом не заканчивается. Оказывается, что Facebook самостоятельно вводил запреты и банил пользователей, в распоряжении которых оказывалось несколько VR-гарнитур Oculus, привязанных к одной учетной записи в Facebook. Такая ситуация часто возникала, когда пользователь покупал, например, пару VR-шлемов Quest 2s для семейного досуга. Вполне логично, что он регистрировал их под своей учетной записи в Facebook. Однако его ждало разочарование - Facebook блокировал его учетную запись, принимая действия пользователя как нарушение установленных правил.

Facebook планирует ввести в будущем поддержку нескольких учетных записей Facebook на одной гарнитуре, но это не решает проблемы для тех людей, которые не могут или не хотят создавать учетные записи в Facebook, например, детей младше 13 лет.



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