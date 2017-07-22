На прошлой неделе выяснилась особенность, связанная с блокировкой учетных записей Facebook. Оказалось, что у практики запретов Facebook имеются «подводные камни». В частности, последующее удаление учетной записи Facebook приводит к потере контроля над личным кабинетом для зарегистрированной VR-гарнитуры Oculus Quest 2 VR HMD. Возникает неразбериха, которая приводит к блокировке всех ранее купленных игр, а также удалению всех игровых достижений в играх с использованием элементов виртуальной реальности и требующих использования VR-шлема Oculus.
Известно, что недавно в Facebook прошла кампания по временной блокировке учетных записей пользователей, записи которых Facebook расценил как содержащие «недопустимые» намеки или фейки. Оценки с такими суждениями выставлял «Искусственный интеллект», который, по сообщениям пострадавших, часто неправильно интерпретировал смысл постов или реплик. Чаще всего, ошибка возникала, когда ИИ воспринимал текст дословно, хотя на самом деле в нем содержался просто юмор или шутка.
Кампания запретов проводилась в Facebook в связи с борьбой с распространением фальсификаций и фейков, связанных с пандемией и COVID. Попасть под эту «раздачу» мог практически каждый.
Если пользователь по какой-то причине (например, для сохранения конфиденциальности) решал, что ему больше не нужна учетная запись Facebook, и удалял ее, то оказывалось, что все игры для Oculus, которыми он управлял ранее, навсегда исчезали из его списка поддержки.
Об этом сообщает Twitter-пользователь CixLiv, который потратил время, чтобы... прочитать Условия использования Oculus. Согласно этим правилам, удаление учетной записи Facebook, что обычно делается после ее деактивации, ведет не только к полному удалению всех данных в Facebook, но также к удалению личного профиля в системе поддержки гаджетов Oculus. Там удаляются все цифровые права ко всем ранее приобретенным играм, а также все зарегистрированные игровые достижения.
Но история с блокировками в Facebook на этом не заканчивается. Оказывается, что Facebook самостоятельно вводил запреты и банил пользователей, в распоряжении которых оказывалось несколько VR-гарнитур Oculus, привязанных к одной учетной записи в Facebook. Такая ситуация часто возникала, когда пользователь покупал, например, пару VR-шлемов Quest 2s для семейного досуга. Вполне логично, что он регистрировал их под своей учетной записи в Facebook. Однако его ждало разочарование - Facebook блокировал его учетную запись, принимая действия пользователя как нарушение установленных правил.
Facebook планирует ввести в будущем поддержку нескольких учетных записей Facebook на одной гарнитуре, но это не решает проблемы для тех людей, которые не могут или не хотят создавать учетные записи в Facebook, например, детей младше 13 лет.
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