Китайская компания Oppo разработала новый навигационный алгоритм RTK, который позволяет определять местоположение с точностью до 1 м без применения дополнительного оборудования. Его внедрение позволит серьезно повысить навигационные возможности мобильных устройств Oppo.
Разработка нового алгоритма велась совместно с телеком-оператором China Mobile. Целью проекта было внедрение высокоточных навигационных систем по всей территории Китая. Ожидается, что это существенно поможет в реализации некоторых новых преимуществ для уже развернутых в Китае сетей 5G.
Партнерские отношения между Oppo и China Mobile стали активно развиваться в рамках развития этого проекта еще в прошлом году. Был создан Альянс «5G Precise Positioning Alliance», деятельность которого была направлена на развитие системы позиционирования с использованием возможностей сетей 5G и спутниковой навигационной системы Beidou.
Помимо этого, новый алгоритм будет способствовать развитию средств информационных коммуникаций и других направлений телеком-отрасли в Китае. Ожидается, что прямую выгоду от внедрения нового алгоритма получат, в том числе, и обычные пользователи сети. Например, новый алгоритм позволит более качественно использовать возможности наземных систем базовых станций 5G.
С технической точки зрения новый алгоритм RTK выстроен на учете фазы несущей в принимаемом радиосигнале. Алгоритм предусматривает обработку в реальном времени сигналов от измерительных станций. Проводимые расчеты позволят снизить погрешности и получать более точные координаты при расчете точки позиционирования.
Технология RTK предусматривает комплексный учет всей собираемой информации: данных GPS-спутников, вышек сотовой связи и показаний различных датчиков, установленных внутри самого телефона (акселерометр, антенна и гироскоп).
Применение нового алгоритма позволит также снизить помехи, связанные с работой подключенных устройств вблизи аппарата.
Согласно имеющимся данным, точность определения координат при использовании нового алгоритма составит до 1 метра. На данный момент такой уровень обеспечен только при использовании профессионального оборудования для картографирования. Oppo и China Mobile собираются сделать свою разработку доступной для коммерческого применения в Китае уже со следующего года.
Когда эта технология появится за пределами Китая, неизвестно. На данный момент, разработанная технология представляет собой разработку, выполненную эксклюзивно для внутреннего китайского рынка Oppo, который тесно связан с использованием телеком-услуг оператора China Mobile.
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