РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Cмартфоны OnePlus Nord N10 5G и Nord N100 среднего класса вышли покорять Европу

26 октября 2020, 17:46




После нескольких важных утечек о планах компании OnePlus наконец официально объявлен выпуск двух доступных моделей смартфонов среднего класса - Nord N10 5G и Nord N100. Эти устройства предназначены, в первую очередь, для европейского рынка.

Как и ожидалось, производитель руководствовался, в первую очередь, следующим принципом: внести минимальные изменения во флагманские модели, чтобы сохранить их уровень качества, но сделать более доступными для рынка по цене. По всей видимости, поставленной цели удалось достичь: новые модели можно по праву отнести к числу доступных полуфлагманских смартфонов в линейке OnePlus.

доступный смартфон oneplus средний класс nord n10 5g


Первая модель - смартфон OnePlus Nord N10 5G - оснащена процессором Snapdragon 690, имеет 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти. Для удобства применения вендор оснастил эту модель 6,49-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

В смартфоне установлена батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T.

На задней панели OnePlus Nord N10 5G установлены четыре камеры в виде одного общего блока: основная с разрешением 64 Мп, ультраширокоугольная - 8 Мп, для макросъемки - 2 Мп и монохромный сенсор на 2 Мп. На передней панели - фронтальная камера на 16 Мп.

В Европе OnePlus Nord N10 5G будет продаваться по цене от 329 фунтов стерлингов (32 900 руб.).



Вторая модель сегодняшнего анонса - это OnePlus Nord N100. Она оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 460, 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт основной памяти.

Смартфон будет поставляться с 6,52-дюймовым дисплеем, тройным набором камер на задней панели и одной 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели. Тыльный набор представлен основным сенсором на 13 Мп, 2-мегапиксельным сенсором для съемки с эффектом боке и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки.

Модель Nord N100 оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

доступный смартфон oneplus средний класс nord n100


Смартфон работает на Android 10 с OxygenOS 10.5. Пользовательский интерфейс имеет некоторые интересные функции, такие как «темный режим», режим настройки «дзен» и другие. Что касается подключения, то доступны сети 5G, 4G LTE, а также Bluetooth, Wi-Fi, ГЛОНАСС, GPS. Подзарядка осуществляется через порт USB Type-C.

В Европе модель OnePlus Nord N100 будет продаваться по цене от 179 фунтов стерлингов (17 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

Читайте также:

  • HUAWEI анонсировала Mate 40 и Mate 40 Pro: достижения iPhone 12 Pro Max «побиты»
  • Apple тайно разрабатывает подэкранный Touch ID и готовится анонсировать маячки AirTags
  • Зарядка Apple MagSafe может быстро зарядить любой Android-телефон
  • Xiaomi повысила предельную мощность быстрой зарядки до 80 Вт
  • Смартфон realme 7 Pro оснащен мощной, быстрой зарядкой на 65 Вт

    • следующая новость
    BQ анонсировала смартфон BQ 2824 Tank T с термометром по цене месячного проездного

    предыдущая новость
    Oppo разработала новый алгоритм навигации RTK, обеспечивающий точность до 1 м

     



    Свежие статьи
    		RSS
    3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана в 2020 Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучшая оперативная память Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 октября, 2020

    Huawei заинтересовался созданием раскладного смартфона с селфи-камерой

    Смартфон Infinix Zero 8 с самой мощной в мире двойной селфи-камерой дебютирует в России

    BQ анонсировала смартфон BQ 2824 Tank T с термометром по цене месячного проездного

    Cмартфоны OnePlus Nord N10 5G и Nord N100 среднего класса вышли покорять Европу

    Oppo разработала новый алгоритм навигации RTK, обеспечивающий точность до 1 м

    Удаление учетной записи Facebook ведет к потере достижений в играх для Oculus VR

    Ученые Samsung и Стэнфорда создали OLED-дисплей с разрешением 10 000 ppi

    23 октября, 2020

    Контроллер Phison PS5018-E18 способен разогнать SSD-накопитель PCIe 4 до 7,4 Гбайт/с

    Процессоры AMD Ryzen 5000 можно разгонять до более высоких частот, чем заявлено

    Huawei представила чипсеты Huawei Kirin 9000 и Kirin 9000E крупным планом

    ELARI выпустила флагманские детские смарт-часы KidPhone 4GR с Яндекс.Алисой

    WD SanDisk анонсировала две беспроводные зарядки серии Ixpand для Qi-совместимых гаджетов

    Графический процессор Intel Xe-HPG DG2 проходит альфа-тестирование в Intel

    TSMC, Samsung и ASML рассказали о планах перехода на 3-нм и 2-нм техпроцессы

    iPhone 12 очень быстро разряжается в сетях 5G

    22 октября, 2020

    HUAWEI и Devialet создали Hi-Fi колонку Sound для любителей и меломанов

    Умные очки Huawei х Gentle Monster Eyewear II: Huawei показала модели «от кутюр»

    Первые беспроводные полноразмерные наушники HUAWEI FreeBuds Studio оказались стильными

    HUAWEI анонсировала Mate 40 и Mate 40 Pro: достижения iPhone 12 Pro Max «побиты»

    Transcend создала Control Center для управления распределенной группировкой Edge-устройств хранения данных

    ССЫЛКИ