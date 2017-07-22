После нескольких важных утечек о планах компании OnePlus наконец официально объявлен выпуск двух доступных моделей смартфонов среднего класса - Nord N10 5G и Nord N100. Эти устройства предназначены, в первую очередь, для европейского рынка.
Как и ожидалось, производитель руководствовался, в первую очередь, следующим принципом: внести минимальные изменения во флагманские модели, чтобы сохранить их уровень качества, но сделать более доступными для рынка по цене. По всей видимости, поставленной цели удалось достичь: новые модели можно по праву отнести к числу доступных полуфлагманских смартфонов в линейке OnePlus.
Первая модель - смартфон OnePlus Nord N10 5G - оснащена процессором Snapdragon 690, имеет 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти. Для удобства применения вендор оснастил эту модель 6,49-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.
В смартфоне установлена батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T.
На задней панели OnePlus Nord N10 5G установлены четыре камеры в виде одного общего блока: основная с разрешением 64 Мп, ультраширокоугольная - 8 Мп, для макросъемки - 2 Мп и монохромный сенсор на 2 Мп. На передней панели - фронтальная камера на 16 Мп.
В Европе OnePlus Nord N10 5G будет продаваться по цене от 329 фунтов стерлингов (32 900 руб.).
Вторая модель сегодняшнего анонса - это OnePlus Nord N100. Она оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 460, 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт основной памяти.
Смартфон будет поставляться с 6,52-дюймовым дисплеем, тройным набором камер на задней панели и одной 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели. Тыльный набор представлен основным сенсором на 13 Мп, 2-мегапиксельным сенсором для съемки с эффектом боке и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки.
Модель Nord N100 оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.
Смартфон работает на Android 10 с OxygenOS 10.5. Пользовательский интерфейс имеет некоторые интересные функции, такие как «темный режим», режим настройки «дзен» и другие. Что касается подключения, то доступны сети 5G, 4G LTE, а также Bluetooth, Wi-Fi, ГЛОНАСС, GPS. Подзарядка осуществляется через порт USB Type-C.
В Европе модель OnePlus Nord N100 будет продаваться по цене от 179 фунтов стерлингов (17 900 руб.).
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